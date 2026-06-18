Удари по Москві виявили слабкість російської ППО: чому "Панцирі" хиблять

Удари по Москві

Реклама

Російські військові назвали причини невдалих перехоплень українських дронів у Москві. Ймовірно, усе через нові малогабаритні ракети ТКБ-1055.

Про це пишуть російські військові телеграм-канали.

У чому причина масових промахів «Панцирів» у Москві

очала використовувати у комплексах «Панцир» для боротьби з дронами. Ідея полягала в тому, щоб замінити дорогі великі ракети на більшу кількість дешевших і компактніших — з урахуванням того, що безпілотники літають низько і масово застосовуються. Втім, за даними військових джерел, ці ракети могли виявитися «сирими» і недоопрацьованими: їх розробили у пришвидшеному режимі, що могло позначитися на ефективності.

Реклама

«Припустимо, що з першого разу у прискореному режимі зробити надійну та точну ракету у російського ВПК не вийшло. І ці найдрібніші ЗУР просто сирі, недопрацьовані», — йдеться у повідомленні.

Непрямим підтвердженням цього називають і відсутність характерних контейнерів від стандартних ракет «Панцира» після пусків у Москві.

Як ми повідомляли, ЗСУ здійснили найпотужнішу масовану атаку БпЛА на Москву та Підмосков’я за весь час повномасштабної війни. Лунали вибухи, спалахнули великі пожежі та були тимчасові збої в роботі інфраструктури. Попри заяви про «збиття», є руйнування, жертви та ураження об’єктів, зокрема в енергетичному й промисловому секторі. Через атаку російське населення охопила паніка. Також вона продемонструвала вразливість російської столиці та неефективність системи ППО.

Новини партнерів