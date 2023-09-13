Чому перемога Трампа на виборах в США є критично важливою для Путіна — ексдиректор ЦРУ

Путін і Трамп збираються лестити один одному і грати на користь один одного.

Для російського диктатора Володимира Путіна є критично важливим, щоб перемогу у президентських виборах в США 2024 року здобув Дональд Трамп.

Таку думку висловив колишній директор ЦРУ Джон Бреннан у коментарі телеканалу MSNBC.

Бреннан, який очолював ЦРУ під час другого президентського терміну Барака Обами, стверджує, що перемога Трампа піде на користь Росії у війні проти України.

“Для Путіна, я вважаю, абсолютно важливо, щоб Дональд Трамп виграв вибори. Путін і Трамп є членами спільноти автократів, що захоплені одне одним. І вони збираються лестити один одному і грати на користь один одного”, — зазначив Бреннан.

Водночас колишній керівник ЦРУ висловив упевненість, що повернення Трампа у Білий дім нашкодить не лише Україні, де зараз Путін зазнає “краху”.

“Якщо Трамп зможе повернутися в Білий дім... у Путіна може бути однодумець, з яким він зможе співпрацювати, безумовно, на шкоду інтересам США і інтересам Заходу в цілому”, — каже Бреннан.

Позиція Трампа щодо війни в Україні

Колишній очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що закінчить війну в Україні за 24 години, якщо його знову оберуть президентом США. Також він “анонсував” Третю світову війну.

Крім того, Дональд Трамп порадив Україні “поступитися територіями” і заявив, що Путін “дещо ослаблений”.

У відповідь Володимир Зеленський нагадав, що Трамп не завершив війну в Україні, коли був президентом. Зеленський запевнив, що Україна не погодилася б на завершення війни в обмін на свої території.

Також Трамп заявив, що в разі переобрання на пост американського президента, він попросить Європу заплатити за те, щоб США відновили свої запаси зброї, які Вашингтон надав Україні для боротьби з агресією РФ.

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