Чому Південна Корея не поспішає надавати Україні військову допомогу: експерт назвав три причини

Експерт нагадав, що Південна Корея має боєприпаси й артилерію, які суттєво допомогли б українським захисникам на фронті.

Попри залучення Росією військ КНДР на фронті, Південна Корея продовжуватиме займати обережну позицію щодо допомоги Україні, як мінімум до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа.

Таку думку висловив політтехнолог, керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак, передає FREEДОМ.

Експерт назвав кілька причин, чому Сеул поки не надає зброю Україні.

"Перша причина: після перемоги Трампа Південна Корея, яка є союзником Сполучених Штатів, хотіла б чітко бачити програму українського напрямку, політики нової адміністрації Трампа. Поки що її немає, є лише домисли в західних медіа, які, природно, навряд чи відповідають адекватній картині, яка може бути після того, як Трамп набуде повноважень президента Сполучених Штатів Америки", – пояснив Постернак.

Другою причиною він назвав електоральну. Згідно з останнім соцопитування, 82% населення Республіки Корея виступає проти надання допомоги Україні.

"І для цього є ще третя причина, суто внутрішньополітична, тому що проти надання допомоги виступає опозиція, яка погрожує імпічментом міністрові оборони Південної Кореї у зв’язку з тим, що це прямо порушить закони країни, які мають на увазі ембарго на постачання озброєння у країну, що воює. Відповідно, це використовують проти нинішнього президента Кореї, проти уряду", – каже політтехнолог.

Експерт нагадав, що Південна Корея має боєприпаси й артилерію, які суттєво допомогли б українським захисникам на фронті.

"І це той арсенал озброєнь, та номенклатура, яка б дала змогу істотно заповнити недоліки з боку поставок західних країн, і прорубати вікно до Азії, що для нас дуже важливо. Тому візит Умєрова, зі стратегічного погляду, це не тільки спроба налагодити контакти, а й зробити ось цей азійський прорив, тому що за Південною Кореєю піде Японія, за Японією — інші держави, наприклад, арабські, які могли б переглянути свою взаємодію з Україною в бік перспективи більшої військової кооперації", – заявив політтехнолог, коментуючи візит міністра оборони Рустема Умєрова до Південної Кореї.

Раніше схожу думку висловив військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. Він вважає, що Сеул боїться залишитись сам на сам проти КНДР без зброї.

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