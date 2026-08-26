Чому поляки стали гірше ставитися до українців: опитування дало несподівані відповіді

Чому в Польщі погіршилося ставлення до українців / © ТСН

Реклама

Опитування в Польщі показало основні причини погіршення ставлення до українців. Водночас відповіді поляків різняться залежно від їхнього віку та політичних поглядів.

Про це свідчать результати опитування, проведеного для Dziennik Gazeta Prawna, передає видання in Poland.

Реклама

Найбільше респондентів — 45,4% — пов’язали погіршення ставлення до українців із суперечками навколо Волинської трагедії та історичної політики. Ще 36,4% серед причин назвали соціальні виплати, доступні українцям у Польщі.

Реклама

Вплив російської пропаганди та дезінформації в Мережі відзначили 26,2% учасників дослідження. Майже чверть опитаних — 24,4% — вказали на заяви українських політиків щодо Польщі. Власний досвід спілкування з українцями став причиною для 17,8% респондентів.

Водночас 7,6% опитаних заявили, що, на їхню думку, ставлення поляків до українців не стало гіршим. Ще 4,5% не змогли визначитися з відповіддю, а 0,7% відмовилися відповідати. Кожен учасник міг обрати не більше двох варіантів.

Політичні погляди вплинули на відповіді

Помітна різниця простежується між прихильниками влади та опозиції. Серед тих, хто підтримує правлячу коаліцію, 49,5% пояснили погіршення ставлення російською пропагандою. Ще 37,2% назвали суперечки довкола Волинської трагедії та історичної політики.

Прихильники опозиції найчастіше вказували саме на Волинську трагедію та історичну політику — 55,1%. Другим за популярністю поясненням у цій групі стали соціальні виплати для українців — їх назвали 47,8%.

Реклама

Окремо вирізнялися відповіді молодих поляків. Серед респондентів віком 18–24 роки найпоширенішою причиною став особистий досвід контактів з українцями — так відповіли 40,1%.

Професор Радослав Марковський зауважив, що свій внесок у погіршення ставлення поляків до українців може робити й польська політика. Соціолог Університету SWPS також звернув увагу на націоналістичні настрої в окремих групах суспільства.

Дослідження тривало від 17 до 20 серпня. Опитування проводили за допомогою телефонних (CATI) та онлайн-інтерв’ю (CAWI) серед 1000 людей. Вибірка була загальнонаціональною та репрезентативною для жителів Польщі віком від 18 років.

Нагадаємо, раніше польське зовнішньополітичне відомство зазначили, що українці в Польщі не лише знаходять безпеку, а й роблять активний внесок у розвиток польської економіки.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів