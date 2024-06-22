Чому Польща не передає Україні свої Patriot: політик назвав причину

У Польщі наголосили, що не можуть ризикувати власною безпекою.

За словами ексміністра оборони Польщі Богдана Кліха, країна має на озброєнні всього дві системи ППО Patriot. Але у Польщі також розміщені ще декілька таких батарей, які належать США.

Про це він розповів в ефірі "Еспресо".

"Передусім варто сказати, що польсько-українська військова співпраця має свою історію. Я сам відповідальний за частину цієї історії, тоді, коли був віце-міністром оборони у 1999-2000 роках, і пізніше, коли став міністром оборони", – зазначив Кліх.

Він додав, що завжди вважав незалежність України однією з гарантій безпеки для Польщі.

"І цю думку підтримує значна кількість польської політичної еліти. І від 1991 року вона неухильно реалізується. А особливо зараз, під час війни, і першої війни, і другої війни Росії проти України", – підкреслив політик.

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За його словами, саме тому Польща є одним з головних партнерів України у питаннях військової допомоги для війни проти російського агресора.

"Польща підтримує всі дії тих країн, які мають протиповітряні засоби і спрямовують їх на потреби України. Ми самі поставили до України частину нашого протиповітряного озброєння, коли ще мали його запаси на складах. Питання щодо польських Patriot – це хибне питання, тому що ми, на жаль, володіємо лише двома батареями Patriot. Ми не маємо їх більше. У зв’язку із цим ми не можемо собі дозволити відкрити наше небо", – зауважив ексміністр оборони Польщі.

Проте, на думку Кліха, анонсований Байденом захист українського повітряного простору однією з американських систем ППО Patriot, дислокованих у Польщі, буде суттєвим для України.

"Повинні поставити свої системи протиповітряної та протиракетної оборони також ті, хто мають такі передові системи, я маю на увазі наших союзників з НАТО, із Заходу", – зазначив польський політик.

Нагадаємо, Гетманцев озвучив, скільки всього Patriot матиме Україна. З урахуванням переданого та анонсованого озброєння у розпорядженні України буде сім систем ППО Patriot.

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