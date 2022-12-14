Чому Пригожин називає себе "слугою диявола": цікаві факти про "кухаря Путіна"

Засновник ПВК "Вагнер" має зв'язки з Путіним ще з 90-х років і виконує для нього роль "неурядової сили".

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин захоплюється містицизмом і любить називати себе "слугою диявола", а президента РФ Володимира Путіна - Воландом. Пригожин на 100% підпорядковується Путіну, але має власні політичні амбіції, які розповсюджуються і на окуповані території України.

Цікаві подробиці про "кухаря Путіна" розповів правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

"Слуга диявола"

Правозахисник повідомив, що Пригожин, який відсидів тривалий строк, на зоні прочитав книгу "Фауст" Гете і практично "захворів" на містицизм.

"Звідси і назва організації - "Вагнер". Свого часу німецький композитор Вагнер написав мелодію "Політ Валькірії" для п'єси "Фауст". Фактично, він написав музику для улюбленого твору Пригожина. Звідси вони взяли таку назву. З агентурних повідомлень відомо, що Пригожин дуже часто називає себе "слугою диявола", Люцифером або ще кимось. А Путіна іноді називає Воландом - таке спілкування. Він саме так назвав ПВК "Вагнер", щоб усі розуміли, що в нього в голові", - пояснив Лисянський.

Експерт розповів, що після виходу з в'язниці Пригожин був директором ресторану "Старая таможня", де й обзавівся зв'язками у російській владі.

"Це був у 90-х роках перший дорогий ресторан у Санкт-Петербурзі, куди заходила еліта. Там дуже часто обідав мер Петербурга Собчак і його заступники. Тому є припущення, саме там він і познайомився з Путіним, який був заступником Собчака. Звідти і є їх зв'язок", - пояснив він.

"Неурядова сила" Путіна

Лисянський зазначив, що сьогодні Пригожин займається декількома напрямками, серед яких і ПВК "Вагнер" - фактично організоване злочинне угрупування:

"В нього є інформаційна складова, він тримає фабрики тролів, в нього є консультанти, які виробляють фільми, пісні і таке інше проросійського характеру... В нього також є кілька фондів в РФ, наприклад, Фонд захисту національних цінностей, який працював над збором інформації в Лівії... В нього працювали політтехнологи, які їздили до країн Близького Сходу, збирали інформацію".

За словами правозахисника, сьогодні люди Пригожина створюють на окупованих територіях України пропагандистські медіахолдинги.

"Фактично Пригожин - це "неурядова сила" Путіна. Там, де не дають собі ради його урядовці, завжди є альтернатива - він посилає Пригожина, а потім або нагороджує Пригожина, або знімає цих керівників. Пригожин на 100% залежний від Путіна, тому що весь капітал, який він отримав, він отримав за держконтракти. Там називаються страшні суми - сотні мільярдів рублів він освоїв, і це ще неповна сума", - каже він.

Експерт додав, що Пригожин "на 100% залежний від Путіна і не може його ослухатись, тому що його просто не стане".

Політичні амбіції

Лисянський пояснює нинішню медійну активність Пригожина побоюваннями того, що Путін незабаром втратить владу в РФ:

"Чому він зараз так прогресує? Тому що розуміє - якщо в 2023 році відбудеться транзит влади, а вже й російські політологи про це кажуть, там нікому Пригожин потрібен не буде. У кожного диктатора буде свій Пригожин. Тому він розуміє, що йому потрібно закріплюватись".

За інформацією правозахисника, у Пригожина є політичні амбіції.

"Зокрема, він хоче взяти під контроль частину окупованих територій України і там розподіляти бюджетні кошти або отримувати бюджетні кошти під реалізацію. Зараз його політтехнологи і його люди працюють на тимчасово окупованих територіях... Він намагається лобіювати на різні посади в окупаційних органах влади на тимчасово захоплених територіях України своїх людей", - розповів експерт.

Хто такий Євген Пригожин: довідка

61-річний бізнесмен Євген Пригожин — ресторатор, власник "фабрики тролів з Ольгіна", одна з ключових фігур в російсько-українській інформаційній війні. Але найбільше Пригожин сьогодні відомий як засновник приватної військової компанії "Вагнер" - армії найманців, яка з 2013 року "відзначилась" в Україні, Сирії, низці африканських країн.

Пригожина називають "кухарем Путіна" через великий бізнес у сфері харчування на державних підрядах.

В молодості Пригожин мав проблеми з законом, у 80-ті роки він був судимий, зокрема, за крадіжку, розбій, шахрайство, відбув 9-річний тюремний термін. У 90-ті Пригожин заснував групу компаній "Конкорд", яка включала спочатку мережу закладів громадського харчування, а згодом - будівельний бізнес, медіахолдинг зі знаменитою "фабрикою тролів" і, нарешті, ПВК "Вагнер".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Пригожин зміг суттєво наростити свій вплив, а його незаконне збройне угрупування вважається однією з найбільш боєздатних частин російської окупаційної армії.

"Вагнер", що не має в Росії жодного офіційного статусу, вже вербує пілотів літаків і екіпажі ракетних комплексів. Також Пригожину дозволили вільно набирати в приватну армію ув'язнених. Засновник ПВК "Вагнер" створює потужну військову структуру, паралельну російському міноборони. Експерти вважають, що Пригожин і його союзник глава Чечні Рамзан Кадиров мають великі політичні амбіції, щоб кинути виклик кремлівській верхівці.

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