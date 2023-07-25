Чому Пригожин не завершив свій заколот — думка російського опозиціонера

Між ФСБ та Міноборони РФ був серйозний конфлікт.

Ватажок “вагнерівців” Євген Пригожин користувався негласною підтримкою ФСБ та грав за правилами системи, тому йому вдалося “вийти сухим із води” після свого заколоту, так і не завершивши його.

Про це заявив російський опозиційний політик Геннадій Гудков в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

“Очевидно, що був серйозний конфлікт між ФСБ та Міноборони. Головний наратив, який поширювала Федеральна служба безпеки — це те, що всі готувалися до війни, а армія виявилася неготовою. Тобто насправді вся відповідальність за невдачу на фронті лежить на керівництві в Міноборони. Це вигідно ФСБ”, — зазначив опозиціонер.

На його думку, Пригожин користувався якоюсь негласною підтримкою ФСБ: “А оскільки він грав за правилами системи, то йому вдалося зберегти ПВК “Вагнер”, забрати свої мільярди і відбути в Білорусь”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В России грядет волна репрессий. Сколько РФ готова терпеть Путина? | Дмитрий Гудков

Що відомо про заколот Пригожина

23 червня Пригожин заявив про удар по тилових таборах "Вагнера" у Ростові-на-Дону регулярною армією.

Після цього Пригожин разом зі своїми найманцями 24 червня захопили військові штаби у двох регіонах РФ та оголосили про "похід на Москву" задля "відновлення справедливості".

Однак вже ввечері того ж дня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив, що домовився з Пригожиним про припинення бунту. Останній сказав, що найманці зупинилися за 200 км від Москви і розвертають свої колони назад, щоб начебто не проливати кров жодної зі сторін.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков пообіцяв помилування учасникам бунту та повернення до польових таборів. А щодо Пригожина, то за словами Пєскова, той переїжджає до Білорусі.

Пригожин має намір взяти участь у президентських виборах в РФ наступного року.

Також стало відомо, що Пригожин використовує двійників, щоб приховати свої пересування, тому складно з’ясувати, де він перебуває зараз.

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