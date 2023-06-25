Чому Пригожина відправляють до Білорусі і до чого тут Лукашенко – думка політолога

У Росії міг початися процес трансферу влади, оскільки репутація Путіна абсолютно знівельована після так званого бунту очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Це може бути спецоперація ФСБ з трансферу влади.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів політичний консультант Дмитро Васильєв.



На його думку, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко фактично був тим медіатором, який зупинив "військовий переворот і домовився" про щось з Пригожиним, тому що він знає ватажка "зеків" 20 років.

І якщо говорити про можливу версію трансферу влади і створення союзної держави Росії і Білорусі, де має бути один лідер, то таким лідером може стати Олександр Лукашенко. А, наприклад, Пригожин буде гауляйтером Білорусі.

"Пригадуються слова Лаврова, який сказав, що ядерною зброєю буде все рівно володіти Білорусь. Але в своєму марші "пригожинц"і також заявляли, що вони будуть брати під контроль ядерні об'єкти Росії. Якщо з'явиться ядерний об'єкт Росії в Білорусі, а Пригожин у Білорусі, то чи це не "мавпа з ядерною кнопкою", яка може натиснути і не побоятися цього?", - резюмував експерт.

Нагадаємо, ввечері 24 червня в пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка заявили про досягнуту домовленість із ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним зупинити рух його найманців на території Росії.

Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Пригожин більше не мешкатиме у Росії, він переїде до Білорусі.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Лукашенко може бути причетним до заколоту Пригожина.

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