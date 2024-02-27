Чому протести фермерів - це подарунок Путіну: польський експерт назвав цікаві фактори

Польський професор вважає, що за ситуацією із протестами може стояти Росія.

Експерт Польської академії наук, професор Пьотр Осєнка заявив, що протести польських фермерів на кордоні з Україною - це "подарунок російській пропаганді".

Про це пише польське видання onet.pl.

"Для Росії це безпрецедентне свято. Кремль вже давно грає в гру зі своєю публікою, переконуючи її, що кінець війни в Україні близький" - сказав професор Пьотр Осєнка з Інституту політичних досліджень Польської академії наук.

На думку експерта, показуючи протести фермерів, росіяни посилають світові сигнал, що союз Польщі з Україною розвалюється, і що незабаром на польсько-українському кордоні буде заблокована передача зброї із Заходу.

Професор Осєнка вважає, що блокування кордону було вигідне росіянам, які були б раді зробити це самі, якби не страх спровокувати війну із Заходом. На його думку, Росії вигідний лише "зерновий" конфлікт.

"Це подарунок Путіну, цінність якого ми не можемо переоцінити", - підкреслив він.

На думку професора Осєнки, рішення Туска включити прикордонні переходи з Україною до групи об'єктів критичної інфраструктури є правильним, хоча де-факто означає "мілітаризацію кордону".

Експерт вважає, що серед фермерів вже можуть бути російські агенти - на кшталт так званих "зелених чоловічків" Путіна в Криму в 2014 році.

"Цілком ймовірно, що ці люди вже тут". - сказав Пьотр Осєнка.

Протест польських фермерів: останні новини

Нагадаємо, тисячі польських фермерів влаштували в центрі Варшави 27 лютого найбільшу за останній час акцію протесту. Вони тримають у руках плакати з перекресленими українськими прапорами та притягли солом’яний танк Abrams.

Раніше польські мітингувальники скоїли наймасштабнішу диверсію проти українських аграріїв. Цього разу висипали з восьми вагонів просто на рейки українське збіжжя, зіпсовано близько двох сотень тонн кукурудзи.

Крім того польські фермери пообіцяли 1 березня заблокувати пункт пропуску на кордоні з іще однією країною. Так, аграрії готуються до двох нових блокад: на кордоні між Польщею та Німеччиною у місті Швєцко та біля Литви на дорозі на прикордонному пункті Кальварія-Будзіськ.

Читайте також: