Чому провалився пуск російської ракети "Сармат" під час візиту Байдена: відповідь інженера-конструктора

Експерт та інженер-конструктор пояснив, чому провалився пуск російської міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" під час візиту лідера США Джо Байдена до України.

Президент РФ Володимир Путін - це персонаж "пізнього Брежнєва" із застоєм та повним розпадом військової економіки. І під час ракетних обстрілів це проявляється особливо яскраво — насамперед у невдачах та недоліках путінського озброєння, яким російський диктатор намагається залякувати не лише Україну, а й світ.

Таку думку висловив політолог, аналітик, колишній інженер-конструктор у конструкторському бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля Олександр Кочетков, пише "Апостроф".

За його словами, феєричний приклад російських невдач — невдалий випробувальний пуск ракети "Сармат" під час візиту президента США Джо Байдена до України.

"Сармат" за задумом Кремля, це - ракета, яку нібито мають боятися все у світі, бо це найновіший "аналоговнєт". Треба розуміти, що для того, щоб ракета вважалася успішною, потрібно зробити щонайменше 10 пробних успішних льотних пусків. Після кожного запуску потрібно щось удосконалити, міняти. З дати першого пробного запуску не минуло ще року. А це був третій і він був невдалим", - розповів Кочетков.

Він додав, що ракетники мають свою прикмету, мовляв, якщо начальство хоче, щоб пуск був приурочений до якоїсь події, то гарантовано він буде невдалим.

"І про правдивість цієї прикмети свідчить величезна ракетна статистика, і не лише у Радянському Союзі", - додав Кочетков.

Він підкреслив, що невдалий старт, що ракета не полетіла – це цілком нормально для ракетників, які тестують нову розробку.

"Але це дуже образливо і дуже показово для кремлівського фюрерка, який хотів зробити за прикладом радянських вождів, як це свого часу робили Хрущов та Брєжнєв перед якимись знаковими подіями. Ті свого часу заявляли про вдалі пуски якихось ракет чи випробування ядерного озброєння. Путін намагався змавпувати, але навіть це в нього не вийшло. Бо технологічний рівень сучасної Росії в рази нижчий, ніж навіть рівень СРСР часів Брєжнєва. Науковий, технічний, технологічний рівень – він в рази відрізняється. А свого часу США виграли гонку озброєнь у потужного СРСР. Тому порівнювати сучасні технологічні рівні США та Росії взагалі немає сенсу", - наголосив експерт.

Нагадаємо, за інформацією The Telegraph, Росія спробувала запустити свою "нову" міжконтинентальну балістичну ракету "Сармат", коли президент США Джо Байден перебував у Києві.

Після цього у Росії настільки засмутилися, що відмовилися запускати свою гіперзвукову ракету нового покоління "Циркон" під час спільних навчань з Південною Африкою та Китаєм.

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