Чому Путін боїться миру більше за війну: експерт розкрив справжню причину

Володимир Путін / © Associated Press

Через розв’язану війну ситуація всередині Росії невпинно погіршується. Проте Володимир Путін не має жодного уявлення, що робити з економікою та власним суспільством у разі підписання мирного договору. Саме тому російський диктатор приречений продовжувати бойові дії.

Про це в інтерв’ю розповів німецький експерт з питань безпеки та оборони Ніко Ланге.

За словами аналітика, очільник Кремля веде не лише класичну війну проти України, але й розгорнув внутрішню війну в самій Росії. Це неминуче провокує приховане невдоволення всередині країни-агресорки.

«Путін працює абсолютно проти інтересів Росії. Ситуація там зараз набагато гірша, ніж була чотири роки тому. Я думаю, що в Росії будуть дискусії щодо цього. Ми бачили, як Пригожин ішов на Москву у 2023 році, і я не помітив, щоб хтось масово був готовий захищати Путіна та кидатися під танки», — підкреслив експерт.

Ланге зазначає, що позиції російського диктатора є дуже неоднозначними. З одного боку, його влада тимчасово зміцнилася через те, що політичний режим еволюціонував: від відносно м’якого авторитаризму до жорсткого тоталітаризму. Проте з іншого боку, Путін стрімко слабшає через катастрофічне падіння російської економіки.

«Путін розпочав війну, яку він уже чотири роки не може виграти. Дуже багато росіян вмирають абсолютно без жодної користі. Я не думаю, що це може минути без серйозних наслідків у майбутньому«, — констатував Ланге.

За його словами, сьогодні в РФ сформувалася система, де суспільству вкрай важко впливати на політичні процеси, навіть попри шалене невдоволення. Водночас сам очільник Кремля став заручником ситуації, яку власноруч створив.

Чому мирний договір зараз неможливий

Аналітик переконаний, що зупинка бойових дій означатиме для Путіна політичний, а можливо, і фізичний крах.

«Путін хоче продовжувати війну. Я думаю, у нього навіть немає ідеї, що робити з Росією, якщо війни не буде. Значить, він її продовжуватиме. І він робить це так, як може», — наголосив експерт.

Оцінюючи перспективи завершення конфлікту, Ланге зробив висновок: Україна зберігає потужну здатність оборонятися, жодної капітуляції Києва не буде, а отже, війна триватиме ще довго.

Нагадаємо, у матеріалі The Economist йдеться про те, що затягування війни пов’язане насамперед із позицією президента РФ Володимир Путін, який опинився у пастці власної стратегії.

Попри значні втрати, Росія не досягла результатів, які могла б подати як перемогу, а сучасна війна з використанням дронів унеможливлює масштабні прориви.

Водночас Кремль стикається з труднощами мобілізації та зростаючим фінансовим навантаженням на економіку. Мирна угода наразі не гарантує Москві бажаних політичних цілей і може створити внутрішні ризики — економічні та соціальні.

Саме ця дилема між продовженням виснажливої війни та потенційно небезпечним миром пояснює, чому конфлікт триває.