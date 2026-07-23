Чому Путін і Трамп не домовилися на Алясці: у Держдепі пояснили, як на це вплинула Україна

Марко Рубіо / © Associated Press

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Наприкінці літа 2025 року американський лідер Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін розглядали кремлівські сценарії завершення війни проти України, однак Київ категорично їх відкинув.

Про це розповів держсекретар США Марко Рубіо в коментарі виданню The Guardian.

У відповідь на запитання медійників щодо того, чи залишаються чинними ініціативи РФ, висловлені в Анкориджі, очільник Держдепартаменту дав чітке пояснення.

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Рубіо вкотре повторив, що зусилля Кремля у цьому питанні виявилися безуспішними. Він також уточнив, що саме Україна відмовилася від підходу, який просувала Москва.

«Пропозиції, про які повідомлялося, — вони називають це „3 + 2“, розподіл територій, — ці спроби провалилися. Адже мирну угоду неможливо укласти, якщо обидві сторони не погодяться на неї, а українці на це не погодилися», — пояснив Рубіо.

За його словами, тепер Києву та Москві доведеться шукати нові пропозиції та нові ідеї.

«Безсумнівног, той варіант був неприйнятним тоді для України. І я не думаю, що він є прийнятним для них і зараз. Насправді, ймовірно, він для них ще менш прийнятний», — додав дипломат.

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На його переконання, завершити російсько-українську війну неможливо, поки не будуть знайдені дійсно нові концепції.

«І ми готові запропонувати деякі з них у відповідних умовах та формі», — підсумував Рубіо.

Нагадаємо, держсекретар Марко Рубіо заявив про те, що США «готові втрутитися» у війну в Україні, коли з’явиться реальна можливість досягти мирної угоди. Він акцентував, що Вашингтон готовий «відігравати будь-яку позитивну роль», аби закінчити війну.

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