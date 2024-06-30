Чому Путін кинувся шукати підтримки у Кім Чен Ина: Зеленський назвав дві причини

На думку президента України, через співпрацю із КНДР Путін ризикує відносинами із Китаєм.
Російський диктатор Володимир Путін посилив співпрацю із Північною Кореєю через політичну ізоляцію у світі та брак боєприпасів.
Таку думку президент Володимир Зеленський висловив для американського видання The Philadelphia Inquirer.
"Саміт миру змусив Путіна шукати союзників. І ось вони союзники. Ось ми бачимо терористичну Північну Корею. Що його змусило? Безумовно, політична ізоляція, а друге - у нього не вистачає артилерії. Все дуже примітивно. У Північної Кореї мільйони артилерійських снарядів, а Путіну потрібна ця артилерія", - пояснив він.
На думку президента України, через співпрацю із КНДР Путін ризикує відносинами із Китаєм.
"Якщо взяти всі запаси Північної Кореї, я думаю, там мільйонів 5 на складах, то це менше, ніж Росія використовувала упродовж року. Це говорить про те, що все вони дати йому не можуть, бо їм самим треба запаси, але й розуміння для наших партнерів, що давайте не будемо говорити про довгу війну, бо у нього сил немає", - сказав президент.
Нагадаємо, після візиту очільника Кремля Володимира Путіна до КНДР Кім Чен Ин заявив, що відправить на Донбас інженерні війська.
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