Чому Путін кинувся шукати підтримки у Кім Чен Ина: Зеленський назвав дві причини

Російський диктатор Володимир Путін посилив співпрацю із Північною Кореєю через політичну ізоляцію у світі та брак боєприпасів.

Таку думку президент Володимир Зеленський висловив для американського видання The Philadelphia Inquirer.

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"Саміт миру змусив Путіна шукати союзників. І ось вони союзники. Ось ми бачимо терористичну Північну Корею. Що його змусило? Безумовно, політична ізоляція, а друге - у нього не вистачає артилерії. Все дуже примітивно. У Північної Кореї мільйони артилерійських снарядів, а Путіну потрібна ця артилерія", - пояснив він.

На думку президента України, через співпрацю із КНДР Путін ризикує відносинами із Китаєм.

"Якщо взяти всі запаси Північної Кореї, я думаю, там мільйонів 5 на складах, то це менше, ніж Росія використовувала упродовж року. Це говорить про те, що все вони дати йому не можуть, бо їм самим треба запаси, але й розуміння для наших партнерів, що давайте не будемо говорити про довгу війну, бо у нього сил немає", - сказав президент.

Нагадаємо, після візиту очільника Кремля Володимира Путіна до КНДР Кім Чен Ин заявив, що відправить на Донбас інженерні війська.

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