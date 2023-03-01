Чому Путін лякає росіян перспективою розвалу РФ: економіст Альфред Кох про основний страх диктатора

На думку колишнього віцепрем'єра РФ, в "лякалки" очільника Кремля вже мало хто вірить.

Очільник Кремля Володимир Путін під час свого звернення знову лякав росіян перспективою розвалу Росії. Він називав це "розкасуванням" і говорив про небезпеку розпаду російського народу на "московітів", "уральців" тощо.

Про це нагадав колишній віцепрем'єр РФ, економіст Альфред Кох.

"Я б йому ще нагадав про кривичів і в'ятичів, але гаразд, чого старого лякати зайвий раз. Не знаю як вам, а мені він здався злегка наляканим. Можливо, ось цією самою перспективою розпаду росії на кілька держав", - написав Кох.

Він також нагадав 1991 рік і "ту байдужість, з якою весь радянський народ як одна людина зустрів розпад СРСР.

"Не те, щоб я якось сильно переживав тоді цю "геополітичну катастрофу", але й мене тоді здивувала повна відсутність хоч якоїсь реакції людей на цю подію. Погодьтеся, не щодня ти живеш у державі, яка припиняє своє існування. Але тоді це сталося так буденно, так передбачувано і так просто, що я навіть не пам'ятаю якогось серйозного обговорення цієї новини в народі. Людям було просто до лампочки. Вони були занурені у свої турботи. І ця цілковита байдужість до загибелі «великої держави» показала реальне місце всієї цієї балаканини в житті людей", - зазначив він.

Кох також вважає, навіть якщо російському народу доведеться вкотре зіткнутися з ризиком розвалу держави, то ситуація неприємно здивує Путіна.

З приводу розвалу Росії, на думку Коха, сумувати буде лише Путін. Якщо, звісно, він до того моменту не здохне або його не приб'ють його ж власні подільники.

"Уся ця державна гордість, усі ці двоголові орли та інші скіпетри, усі ці тисячолітні байки і брехні - усе це так мало займає місця у свідомості більшості звичайних людей, що це і є причиною головного страху Путіна", - пише Кох.

Влада Путіна, в кінцевому підсумку, будується на ірраціональній любові народу до своєї держави. До її величі, могутності та величезності. І очільник Кремля має страх перед зізнанням, що "його віра в неймовірну силу цієї любові, м'яко кажучи, не дуже обґрунтована".

Тож, за словами Коха, розпад путінської держави буде сприйнятий народом якщо не з полегшенням, то вже мінімум як цілком закономірний і заслужений фінал. Це і лякає диктатора.

"Він відчуває, як земля йде з-під його ніг, як дедалі слабкіше реагують люди на його бойові кличі, як дедалі менше вірять у ті лякалки, які він проголошує", - сказав він.

Додамо, що кремлівський диктатор Володимир Путін взявся поширювати тези щодо нібито знищення РФ, що свідчить про брак меседжів для внутрішньої пропаганди. Однак навіть росіяни вже мало вірять у цю пропаганду.

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