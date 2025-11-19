Чому Путін може погодитись на мирні переговори: експерт відповів

Володимир Путін / © Associated Press

Російська економіка фактично досягла межі своїх можливостей, і час у війні працює проти Кремля. В той час як Україну підтримує колективний Захід, Росія залишається фінансово ізольованою.

Таку думку в етері «Еспресо» висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександр Леонов.

За оцінками політолога, остання інформація про стан російської економіки вказує на те, що РФ не має стратегічної переваги у часі.

«На мою думку, остання інформація про стан російської економіки вказує на те, що час точно не на боці РФ. Україну далі підтримує колективний Захід та ЄС, а Росію ж ніхто не підтримує фінансово», — пояснив Леонов.

Головна проблема Кремля, на думку експерта, полягає у цінах на енергоносії та величезних знижках для продажу.

«Російська нафта вже коштує $37 за барель при дисконті $20 для продажу за кордон. В середньому собівартість нафти в самій Росії становить $45 за барель», — наголосив політолог.

Леонов підкреслив, що такі показники свідчать про те, що Росія не має багато часу для того, щоб мати впевненість і далі продовжувати війну.

Експерт вважає, що Кремль, ймовірно, усвідомлює цей економічний тиск, але Володимир Путін може отримувати викривлену інформацію.

«Ймовірно, сам він впевнений, що час працює на нього. Втім, чи володіє він інформацією, що російська нафта вже коштує $37 за барель», — зауважив Леонов.

Політолог припускає, що зараз Путін намагатиметься тиснути, аби був підписаний хоч якийсь мир, але на його умовах.

Важливий політичний наслідок: За словами Леонова, якщо ж мир на вигідних для себе умовах Путіну не вдасться підписати, то після припинення бойових дій до нього виникне чимало запитань. Невдоволення можуть висловити не тільки пересічні росіяни, а й частина еліт, які зазнали значних збитків внаслідок війни проти України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський планує використати посилення тиску США на Росію, щоб активізувати перемовини щодо завершення війни. Як пише Bloomberg, 19 листопада він прибуде до Туреччини на зустріч із Реджепом Таїпом Ердоганом та спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

Анкара знову готова виступити посередником: глава МЗС Туреччини Хакан Фідан може передати результати розмов Москві, зокрема щодо можливого обміну полоненими. Зеленський напередодні підтвердив візит і заявив, що Україна готує пропозиції для партнерів, аби пришвидшити завершення війни.