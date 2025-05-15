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Чому Путін не приїхав на мирні переговори до Туреччини: британські військові здивували заявами
Британські військові пояснили, чому Путін відмовився їхати до Стамбула на мирні переговори.
Британські військові експерти пояснили, чому російський диктатор Путін не наважився приїхати до Туреччини на мирні переговори з президентом Володимиром Зеленським.
Про це пише британське видання dailymail.co.uk.
Колишній командир Об’єднаного полку хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту Великобританії, полковник Геміш де Бреттон-Гордон сказав в інтерв’ю газеті Mirror: «Є аналітики, люди, які знають краще за мене, які вважають, що Путін зараз — ходячий мрець, відпрацьована сила, чия війна в Україні стане причиною його кінця».
Брюс Джонс, один з провідних британських аналітиків Росії, додав: «У Росії ніколи не буває демократичних змін, і ситуація для Путіна погана. Він роками вбивав людей, і з деякими з його військових вже розправлялися таким чином — він знає, як це відбувається з лідером у Москві, який не приймає правильних рішень. Тож він, мабуть, має рацію, що у нього параноя».
А полковник Річард Кемп, колишній командувач британськими військами в Афганістані, додав: «Є багато людей, які хотіли б, щоб Путіна прибрали. Але його безпека настільки міцна, що виникає реальне питання, чи це взагалі можливо, і я вважаю, що на даний момент це навряд чи станеться».
Нагадаємо, у Стамбулі 15 травня мають відбутися переговори між українською та російською делегаціями. Попри публічну готовність президента Володимира Зеленського особисто взяти в них участь, президент Росії Володимир Путін на переговори не приїде.
Європейські дипломати також звинуватили президента-диктатора Росії Володимира Путіна у підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення війни. Зокрема, обурення викликала делегація, призначена Кремлем.