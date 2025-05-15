Чому Путін не приїхав на мирні переговори до Туреччини: британські військові здивували заявами

Путін / © Associated Press

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Британські військові експерти пояснили, чому російський диктатор Путін не наважився приїхати до Туреччини на мирні переговори з президентом Володимиром Зеленським.

Про це пише британське видання dailymail.co.uk.

Колишній командир Об’єднаного полку хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту Великобританії, полковник Геміш де Бреттон-Гордон сказав в інтерв’ю газеті Mirror: «Є аналітики, люди, які знають краще за мене, які вважають, що Путін зараз — ходячий мрець, відпрацьована сила, чия війна в Україні стане причиною його кінця».

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Брюс Джонс, один з провідних британських аналітиків Росії, додав: «У Росії ніколи не буває демократичних змін, і ситуація для Путіна погана. Він роками вбивав людей, і з деякими з його військових вже розправлялися таким чином — він знає, як це відбувається з лідером у Москві, який не приймає правильних рішень. Тож він, мабуть, має рацію, що у нього параноя».

А полковник Річард Кемп, колишній командувач британськими військами в Афганістані, додав: «Є багато людей, які хотіли б, щоб Путіна прибрали. Але його безпека настільки міцна, що виникає реальне питання, чи це взагалі можливо, і я вважаю, що на даний момент це навряд чи станеться».

Нагадаємо, у Стамбулі 15 травня мають відбутися переговори між українською та російською делегаціями. Попри публічну готовність президента Володимира Зеленського особисто взяти в них участь, президент Росії Володимир Путін на переговори не приїде.

Європейські дипломати також звинуватили президента-диктатора Росії Володимира Путіна у підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення війни. Зокрема, обурення викликала делегація, призначена Кремлем.

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