Чому Путін не застосує ядерну зброю: експерт розповів

Володимир Путін / © Associated Press

Путін знову погрожує світу ядерним «Посейдоном», але Захід уже не лякається, адже всі носії РФ — під тотальним наглядом. Експерт запевнив, що в разі спроби удару Путін отримає попереджувальний вогонь.

Про це екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зазначив в ефірі «24 Каналу».

За словами Маломужа, говорячи про «Посейдон», Путін тим самим погрожує Заходу розміщенням різних типів балістичних ракет, які можуть бути націлені на Європу та США.

Однак на відміну від минулих років, зараз Захід не просто не лякається, а озвучує, що в разі чого зможе відповісти Москві.

Генерал армії запевнив, що блеф Путіна не працює, оскільки за Росією ведеться цілодобове та всебічне спостереження з боку провідних світових держав.

«Російські пускові установки, бомбардувальники Т-95, Т-160, які є носіями ядерних ракет, перебувають під постійним спостереженням розвідки й систем перехоплення США, Великої Британії, Франції», — заявив Маломуж.

Він додав, що за цим процесом уважно стежать також Китай та Індія.

Причина такого тотального контролю проста — ніхто не зацікавлений у глобальному апокаліпсисі.

«Вони чітко розуміють, що початок ядерної війни між США та Росією завдасть колосальної шкоди, буде термоядерна реакція, буде зноситисф все, що є на землі», — озвучив Маломуж.

Експерт згадав про «технологічний фільм», знятий американцями, який бачили і Сі Цзіньпін, і Путін. У ньому наочно показано, що в разі ядерної війни «нічого на планеті не залишиться».

Тому Путін може скільки завгодно погрожувати, однак, на думку екскерівника СЗР, він не використає ці ресурси. А щойно спробує — отримає попереджувальні удари.

«Тому що ніхто не захоче помирати: ні Трамп, ні Сі Цзіньпін, ні Моді, ні сам Путін. Це реальна правда. Погроза є, йому треба відповідати жорстко», — наголосив Маломуж.

Він підсумував, що хоча Росія намагається видати, нібито це у Європи є агресивні наміри, насправді саме росіяни готують ядерні підводні човни та ракети з ядерними реакторами.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив про випробування підводного безекіпажного апарату «Посейдон», оснащеного ядерною енергетичною установкою. Російський диктатор назвав розробку «унікальною» і такою, що «не має аналогів у світі».

Крім того, він похвалився потужністю «Посейдона», заявивши, що вона перевищує можливості міжконтинентальної ракети «Сармат». Путін також повідомив, що ці ракети невдовзі мають стати на бойове чергування.