Чому Путін не застосує ядерну зброю: політолог назвав три причини

Політолог Андрій Піонтковський вважає, що очільник Кремля Володимир Путін не застосує ядерну зброю. На це є три причини.

Таку думку він висловив в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Зараз Путін його використовує знову, як останню зброю. Я, як і раніше, переконаний, що цього не станеться. Є три причини, через які Москва не застосує ядерну зброю. Перша – це не змінить сутності війни. Припустимо, він скоїть злочин і знищить одне з українських міст. Що, після цього припиниться війна? Ні. Друга причина – йому пояснили, що його просто вб’ють у такому разі. І ще важлива причина – у нього немає ядерної кнопки, на яку він може натиснути”, — зазначив політолог.

Піонтковський пояснив, що застосування ядерної зброї – це надскладний процес, у якому задіяна велика кількість установ.

“По-перше, це 12-те управління міністерства оборони, у якого всі ядерні запаси. За ним стежить американська розвідка, вона весь час наголошує, що жодних переміщень ядерної зброї, ні тактичної, ні стратегічної, нема. Тому це шантаж", — підкреслив політолог.

На його думку, Захід “одужує” від цього шантажу.

Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про прискорені кроки, щоб стати "ядерною наддержавою".

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