Чому Путін перед вторгненням в Україну наказав терміново перевезти його супер’яхту з Німеччини до Росії — The Guardian

Кремлівський диктатор володіє кількома супер'яхтами.
Президент РФ Володимир Путін перевів свою супе’ряхту вартістю 100 млн доларів із німецької верфі до Росії за кілька тижнів до того, як віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну, згідно з секретними документами, оприлюдненими в новому розслідуванні.
Про це пише The Guardian.
Російська антикорупційна організація, створена ув'язненим опозиціонером Олексієм Навальним, стверджує, що електронне листування свідчить про те, що російський президент наказав терміново перевезти 82-метрову супер’яхту під назвою “Грейсфул” з верфі в Гамбурзі, де вона проходила модернізацію вартістю 32 мільйони доларів, до 1 лютого 2022 року.
На фотографіях видно, як судно буксирують із Гамбурга 7 лютого на шляху до російського ексклаву Калінінград, після того, як верф не вклалася в термін до 1 лютого.
Всього через 15 днів — 22 лютого — Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну. Після вторгнення США, Велика Британія та ЄС наклали санкції на російські активи за кордоном, а десятки супер’яхт, що належали олігархам, були конфісковані по всьому світу.
Управління з контролю за іноземними активами уряду США (OFAC) включило “Грейсфул” до списку “заблокованої власності, в якій має інтерес президент Володимир Путін”.
Graceful, також відома під кодовою назвою “Косатка”, яка має 15-метровий критий басейн, що може бути перетворений на танцмайданчик, є лише однією з кількох супер’яхт, які пов'язують з Путіним.
В електронному листі, надісланому на гамбурзьку верф Blohm+Voss 19 січня 2022 року, йдеться: “Власник хоче, щоб “Грейсфул” була доставлена до Російської Федерації 1 лютого... Будь ласка, мобілізуйте безперервний екіпаж — 2 зміни. Будь ласка, прискорьте всі роботи, які можуть перешкодити відплиттю “Грейсфул” 1 лютого”.
В електронних листах йшлося про те, що власник хоче вивезти судно до Російської Федерації для завершення робіт. “Власник незадоволений модернізацією. Він незадоволений затримками в процесі будівництва”, — зазначено в електронному листі від SCF Group, найбільшої судноплавної компанії Росії. Очікувалося, що роботи займуть понад рік.
Електронні листи були оприлюднені у звіті російської журналістки-розслідувачки Марії Пєвчих, яка очолює Фонд боротьби з корупцією, створений Навальним.
“Півк раїни змушені збирати гроші на білизну і шкарпетки для мобілізованих солдатів і робити окопні свічки, в той час як людина, яка розв'язала цю війну, витрачає 3 мільярди рублів тільки на ремонт і покупки для своєї яхти”, — йдеться в її звіті.
Найбільша супер’яхта Путіна, “Шехерезада” вартістю 700 мільйонів доларів, була конфіскована в італійському порту Марина-ді-Каррара, де вона перебувала на ремонті. США також називають його власником меншої супер'яхти під назвою “Олімпія” вартістю 22 мільйони доларів.
Нагадаємо, Україна стягнула до доходу держави майно, що належить Міністерству оборони Білорусі, а саме складники системи електричного авіаційного пуску.
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