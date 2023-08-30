Чому Путін перед вторгненням в Україну наказав терміново перевезти його супер’яхту з Німеччини до Росії — The Guardian

Президент РФ Володимир Путін перевів свою супе’ряхту вартістю 100 млн доларів із німецької верфі до Росії за кілька тижнів до того, як віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну, згідно з секретними документами, оприлюдненими в новому розслідуванні.

Про це пише The Guardian.

Російська антикорупційна організація, створена ув'язненим опозиціонером Олексієм Навальним, стверджує, що електронне листування свідчить про те, що російський президент наказав терміново перевезти 82-метрову супер’яхту під назвою “Грейсфул” з верфі в Гамбурзі, де вона проходила модернізацію вартістю 32 мільйони доларів, до 1 лютого 2022 року.

На фотографіях видно, як судно буксирують із Гамбурга 7 лютого на шляху до російського ексклаву Калінінград, після того, як верф не вклалася в термін до 1 лютого.

Всього через 15 днів — 22 лютого — Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну. Після вторгнення США, Велика Британія та ЄС наклали санкції на російські активи за кордоном, а десятки супер’яхт, що належали олігархам, були конфісковані по всьому світу.

Управління з контролю за іноземними активами уряду США (OFAC) включило “Грейсфул” до списку “заблокованої власності, в якій має інтерес президент Володимир Путін”.

Graceful, також відома під кодовою назвою “Косатка”, яка має 15-метровий критий басейн, що може бути перетворений на танцмайданчик, є лише однією з кількох супер’яхт, які пов'язують з Путіним.

В електронному листі, надісланому на гамбурзьку верф Blohm+Voss 19 січня 2022 року, йдеться: “Власник хоче, щоб “Грейсфул” була доставлена до Російської Федерації 1 лютого... Будь ласка, мобілізуйте безперервний екіпаж — 2 зміни. Будь ласка, прискорьте всі роботи, які можуть перешкодити відплиттю “Грейсфул” 1 лютого”.

В електронних листах йшлося про те, що власник хоче вивезти судно до Російської Федерації для завершення робіт. “Власник незадоволений модернізацією. Він незадоволений затримками в процесі будівництва”, — зазначено в електронному листі від SCF Group, найбільшої судноплавної компанії Росії. Очікувалося, що роботи займуть понад рік.

Електронні листи були оприлюднені у звіті російської журналістки-розслідувачки Марії Пєвчих, яка очолює Фонд боротьби з корупцією, створений Навальним.

“Півк раїни змушені збирати гроші на білизну і шкарпетки для мобілізованих солдатів і робити окопні свічки, в той час як людина, яка розв'язала цю війну, витрачає 3 мільярди рублів тільки на ремонт і покупки для своєї яхти”, — йдеться в її звіті.

Найбільша супер’яхта Путіна, “Шехерезада” вартістю 700 мільйонів доларів, була конфіскована в італійському порту Марина-ді-Каррара, де вона перебувала на ремонті. США також називають його власником меншої супер'яхти під назвою “Олімпія” вартістю 22 мільйони доларів.

Нагадаємо, Україна стягнула до доходу держави майно, що належить Міністерству оборони Білорусі, а саме складники системи електричного авіаційного пуску.

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