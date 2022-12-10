Чому Путін почав частіше вилазити із бункера: американські журналісти назвали причину

Путін хоче продемонструвати, що "він здоровий, пильний і контролює ситуацію".

За останній тиждень очільник Кремля Володимир Путін часто з'являється на публіці і робить низку заяв. Американські журналісти припускають, що основниий "меседж" таких появ - показати світу, що "я все ще головний".

Про це йдеться у статті The New York Times.

Як зазначає впливове американське видання, що даючи низку виступів російський президент хоче продемонструвати, що "він здоровий, пильний і контролює ситуацію", спростувавши новини про проблеми із здоров'ям і невдачі його армії в Україні.

Зауважимо, протягом тижня очільник Кремля майже щодня виходить у публічний простір. У понеділок, 5 грудня,Путін відвідав Кримський міст, який було зруйновано вибухом на початку жовтня цього року. Тут він поговорив із будівельниками та проїхався мостом, керуючи німецьким "Мерседесом".

7 грудня російський диктатор провів у Кремлі зустріч із членами Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини, де знову порозмірковував про результати війни в Україні, становище армії РФ і знову погрожує застосувати ядерну зброю.

У п'ятницю, 9 грудня, він виступив перед своїми пропагандистами з бокалом шампанського в руках і розповів, чому РФ обстрілює енергосистему України.

Чи застане Путін трибунал за свої звірячі злочини проти України

Читайте також: