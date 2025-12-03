Путін погрожував Європі перед переговорами з Кушнером і Віткоффом: що стоїть за цими заявами

Путін / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін 2 грудня зустрівся у Москві зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Перед перемовинами він зробив публічну заяву, погрожуючи Європі: мовляв, у разі «початку війни проти Росії» Кремль відповість.

Політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко пояснив 24 Каналу, що стоїть за такими заявами та як можуть розвиватися переговори з американськими емісарами.

Чаленко зазначив, що логіка Кремля полягає у дезавуації попередніх домовленостей, досягнутих у Женеві та Флориді. Путіну потрібно відновити в максимальній цілісності 28 пунктів «мирного плану», які, нібито, пропонували США.

«В Кремлі прагнуть витиснути Європу та Україну з мирного процесу, залишивши переговори винятково США. Саме у такому трикутнику США–Росія–Китай він хоче отримати схвалення своїх територіальних здобутків, включно з тимчасово окупованими територіями України», — пояснив політолог.

За словами Чаленка, після зустрічі у Кремлі Віткофф проведе розмову з президентом Зеленським, намагаючись донести позицію Москви щодо «недопустимості» попередніх домовленостей.

Також існує ризик, що США паралельно запропонують Путіну визнати де-факто російськими частину окупованих територій Донбасу та Криму. Проте поки не зрозуміло, чи буде ця пропозиція озвучена на переговорах.

Чаленко наголошує, що переговори з американськими представниками поки залишаються синхронізованими і не виключають участі України у майбутніх домовленостях. Водночас є ризик, що Кремль намагатиметься вплинути на рішення без Києва та ЄС.

Політолог також підкреслив важливість того, щоб американська сторона спростувала чутки про нібито блокування або затримки постачання озброєння для України, що є критично важливим для збереження довіри у рамках програми PURL.

Нагадаємо, 2 грудня у Москві Віткофф та Кушнер провели переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, обговорюючи деталі американського мирного плану для України. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, американська сторона додатково надала чотири документи до 27-пунктного плану президента США щодо врегулювання війни.

Ушаков зазначив, що наразі не існує єдиного «компромісного варіанту» плану. Москва оцінює отримані пропозиції як неоднорідні: частина з них вважається прийнятною, а частина — неприйнятною для Росії.