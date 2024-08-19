Чому Путін поїхав до Азербайджану у розпал наступу ЗСУ на Курщину: оцінка експертів

Цей державний візит також є можливістю для Путіна продемонструвати світові, що людей з ним не мало.

Президент Росії Володимир Путін у неділю прибув до Азербайджану. Його візит триватиме два дні - до 19 серпня.

Про що свідчить візит російського диктатора до Азерайджану - йдеться в статті BBC.

Чому Путін відвідує Азербйджан саме зараз

Після початку війни проти України два роки тому Володимир Путін вперше приїжджає до Азербайджану.

Внаслідок ізоляції Заходу через анексію українських земель Володимир Путін намагається зміцнити відносини зі своїми союзниками та налагодити нові.

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Він підписав союзницький договір з Азербайджаном у дні вступу його армії на територію України. Незважаючи на те, що уряд Азербайджану підтримує добрі стосунки з Україною та Заходом, він ніколи не відвертався від Путіна.

Цей державний візит також є можливістю для російського лідера продемонструвати світові, що людей з ним не мало.

У свій попередній державний візит Путін відвідав Північну Корею та В'єтнам.

Вирішити газове питання

Після вторгнення до України, Росія припинила експорт газу до країн Європи через санкції Заходу. Натомість Азербайджан підписав угоду з Європейським Союзом і погодився експортувати більше газу до європейських країн, які Росія перекрила.

Політолог Фуад Шахбазов вважає, що головними цілями нинішнього візиту Володимира Путіна до Азербайджану є економічні та енергетичні питання.

За його словами, під час візиту може бути підписаний новий документ про транспортування газу між Азербайджаном і Росією.

"Може бути підписаний документ про транспортування російського газу до Азербайджану і збільшення обсягів транспортування азербайджанського газу до Європи замість цього. Тобто російський газ можна використовувати для забезпечення внутрішнього ринку. Крім того, може бути підписаний якийсь документ про економічну співпрацю, - сказав Фуад Шахбазов.

Мирна угода

За словами Шахбазова, ще однією метою цього візиту може стати посилення позицій Росії у вірмено-азербайджанському мирному процесі.

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Він вважає, що західні інституції останнім часом активізувалися в мирному процесі між двома країнами, і що є інтерес до Росії, яка відвідує регіон, щоб відновити свій "відносно втрачений вплив".

"Цей візит має на меті підтвердити інтерес Росії до регіону", - сказав Фуад Шахбазов.

До чого тут Іран

Перед сьогоднішнім візитом президента Росії Володимира Путіна голова Ради безпеки РФ Сергій Шойгу відвідав Азербайджан і зустрівся з президентом Ільхамом Алієвим. Він відвідав Іран, а потім Азербайджан.

Сергій Шойгу відвідав Іран через тиждень після вбивства лідера ХАМАС у Тегерані, а коли повернувся, провів зустріч у Баку та повернувся до країни.

Хоча під час візиту Сергій Шойгу говорив про такі питання, як мир і безпека на Південному Кавказі, він відвідав лише Азербайджан з країн регіону.

Аналітики вважають, що візит високопоставленого російського чиновника до Тегерана, а потім до Баку може бути пов'язаний з можливим протистоянням Ірану та Ізраїлю.

Тоді політолог Фуад Шахбазов заявив ВВС Азербайджан, що Росія стурбована можливістю надання Азербайджаном закритої підтримки Тель-Авіву в можливому конфлікті між Іраном та Ізраїлем.

Зазначимо, що Путін відкрито заявив про "кризу" у війні проти України.

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