Чому Путін "проковтнув" арешт Мадуро і мовчить про арешт танкерів: аналіз NYT

Президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін / © ТСН

Кремлівський диктатор Володимир Путін обрав стратегію «тиші». Він ігнорує агресивні дії США у Венесуелі та захоплення російських суден, оскільки боїться поставити під загрозу свою головну мету — сприятливе для нього закінчення війни в Україні.

Про це пише The New York Times.

Мовчання як стратегія

Видання нагадує: минулого тижня США провели спецоперацію з вивезення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, а днями захопили ще один підсанкційний танкер під прапором РФ.

Раніше такі дії викликали б істерику Москви та погрози ядерною зброєю. Тепер — лише суха заява Мінтрансу РФ.

«У нього [Путіна — ред.] є одна мета — вийти переможцем в Україні, і все інше підпорядковане цій меті… Навіщо давати американцям ляпаса там [у Венесуелі — ред.] і псувати з ними стосунки?» — пояснює Ханна Нотте, директорка програми Євразії в Центрі Джеймса Мартіна.

Будь-яка спроба захистити Мадуро загрожувала б повним розривом з Трампом, чого Кремль зараз не може собі дозволити.

Глобальний відступ Росії

Війна в Україні стала «чорною дірою», яка висмоктує ресурси Москви. Через це РФ втрачає вплив у регіонах, де колись почувалася господарем:

Сирія: Наприкінці 2024 року режим Башара Асада впав, попри десятиліття російської підтримки.

Кавказ: Вірменія та Азербайджан, колишні сателіти Москви, тепер їздять підписувати мирні угоди до Білого дому.

Іран: Протести загрожують дружньому до Кремля уряду.

«Оскільки країна стає більш стійкою внутрішньо до тиску Заходу, вона також стає слабшою як глобальний гравець, тому що у неї немає стільки ресурсів, щоб витрачати їх на свої амбіції», — каже Олександр Габуєв, директор Євразійського центру Карнегі.

Компенсація через терор

Не маючи змоги відповісти Трампу симетрично, Путін зриває злість на Україні. Українські аналітики вважають, що вчорашній удар ракетою «Орєшнік» — це спроба компенсувати безсилля в геополітиці.

«Він нічого не зміг зробити в Латинській Америці, він нічого не зміг зробити проти Трампа, тому він вдарив по Україні. Він слабкий у геополітиці, але хоче підкреслити, що він все ще тут, в Україні», — зазначив політолог Микола Давидюк.

Водночас для Путіна є і хороші новини: амбіції Трампа щодо Гренландії можуть розколоти НАТО, що зіграє на руку Москві. Але поки що Кремль змушений «проковтнути» втрату Венесуели.

Нагадаємо, нічна атака на Україну в ніч проти 9 січня стала не лише актом терору проти цивільних, а й геополітичним сигналом. Західні ЗМІ називають удар «Орешніком» чітким сигналом залякування для союзників Києва.