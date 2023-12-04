Чому Путін розпочав війну в Україні: у Financial Times назвали несподівану причину

Російський диктатор Володимир Путін переймається через демографічну кризу, яку підсилює війна в Україна. Зокрема, одним із способів вирішення цієї проблеми є викрадення та індоктринація тисяч українських дітей.

Про це пише Financial Times.

Демографічна криза у РФ

За даними ООН, населення Росії станом на 2021 рік становило 145 мільйонів порівняно зі 149 мільйонами наприкінці 20 століття. Навіть попри прибуття до Росії мільйонів мігрантів з країн Центральної Азії, проблема не стає меншою.

Крім того, у пік пандемії коронавірусі надлишкова смертність у РФ склала близько 1,1 мільйона.

За оцінками Пентагону, лише 2022 рік коштував Росії 120 000 солдатських життів. Ще сотні тисяч росіян покинули країну через війну.

"Через півроку після повномасштабного вторгнення в Україну Путін підписав указ про відновлення радянської нагороди "Мати-героїня", якою нагороджували жінок, які народили та виховали 10 і більше дітей. Однією з перших лауреатів цієї нагороди стала Медні Кадирова, дружина чеченського "президента" Рамзана Кадирова", - йдеться у повідомленні.

Упродовж останнього місяця Путін підписав новий наказ - оголошення 2024 року "роком сім’ї" в Росії. У своїх промовах він все частіше апелює до теми сім’ї, мовляв, як було чудово колись, коли жінки народжували по 10 дітей за своє життя.

"Путін одержимий цією демографічною проблемою. На його думку, могутність країни пов’язана з чисельністю її населення. Чим більше населення, тим могутніша держава", – пояснює французький демограф Лоран Шалар.

Путін вирішує кризу нападом на Україну

Як пише Financial Times, оголошена Путіним анексія українських територій, де до війни проживало близько 8,6 мільйона осіб, може бути спробою збільшити демографічний потенціал Росії. Зокрема, частиною цієї стратегії є викрадення та індоктринація тисяч українських дітей.

Крім того, у РФ зараз набирає обертів напіврелігійна кампанія за обмеження абортів.

Додамо, на сьогодні офіційно відомо про приблизно 20 тисяч українських дітей, яких Росія незаконно депортувала з території України.

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