Чому Путін та керівництво так вихваляють "Орешнік": пояснення аналітиків

Експерти кажуть, що це частина інформаційної кампанії.

Президент РФ Володимир Путін та військове керівництво країни-агресора вихваляють балістичну ракету "Орешнік", якою 21 листопада окупанти атакували Україну.

Про це йдеться у новому огляді Інституту вивчення війни (ISW).

Однак, це скоріше частина інформаційної кампанії, спрямованої на перебільшення можливостей Росії та задля тиску на Захід і Україну.

Аналітики зазначають, що 22 листопада Путін зустрівся з керівництвом Міноборони РФ, представниками російської оборонно-промислового комплексу і розробниками ракет. Запуск "Орешніка" він назвав "успішною" відповіддю "тим, хто намагається шантажувати" Росію.

Командувач Ракетних військ РФ генерал-полковник Сергій Каракаєв підкреслив, що ракета здатна вражати цілі по всій Європі, не маючи аналогів у світі.

Водночас американські та українські ЗМІ зазначають, що "Орешнік" не є принципово новою зброєю. Офіційні представники Пентагону підтвердили, що це ракета середньої дальності, створена на базі міжконтинентальної РС-26 "Рубіж". Речниця Пентагону Сабріна Сінгх також наголосила, що під час попередніх атак РФ використовувала ракети з більшими боєголовками.

"Росія отримує вигоду від галасливих заяв щодо удару 21 листопада і, ймовірно, сподівається, що посилення занепокоєння з приводу запуску ракети "Орєшнік" спонукає Захід зменшити свою підтримку України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 21 листопада армія агресорки РФ здійснила удар по Дніпру. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що цього дня РФ ударила новою міжконтинентальною балістикою.

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