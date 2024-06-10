Чому Путін воює в Україні і до чого тут Сі Цзіньпін: сенатор США приголомшив причиною

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Володимир Путін воює в Україні за корисні копалини для Китаю на 10-12 трлн доларів.

Таку думку американський політик озвучив у коментарі телеканалу CBS News 9 червня.

"Вони (росіяни - ред.) сидять на 10-12 трильйонах доларів критично важливих корисних копалин в Україні. Вони могли б бути найбагатшою країною в усій Європі. І цими активами Путін хоче поділитися з Китаєм. Якщо ми зараз допоможемо Україні, вони можуть стати найкращим бізнес-партнером. Ми колись мріяли про те, що 10-12 трильйонів доларів критично важливих мінеральних активів можуть бути використані Україною і Заходом, а не віддані Китаю – це дуже велика справа", - сказав Грем.

Сенатор закликав свою країну допомогти виграти Україні війну.

"Давайте знайдемо рішення цієї війни. Вони йдуть на золоту жилу, щоб дати Путіну 10 чи 12 трильйонів доларів критично важливих корисних копалин, якими він поділиться з Китаєм", - додав він.

Нагадаємо, у Китаї зробили заяву про співпрацю з Україною.

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