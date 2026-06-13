Москва / © Associated Press

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У Москві до Дня Росії вперше за 23 роки скасували проведення святкового концерту на Красній площі.

Політолог Валерій Димов у розмові з «24 Каналом» зазначив, що росіяни сьогодні обмежені у своїх діях, адже війна перейшла на російську територію, звідки й починалася. Тепер навіть у Москві її почали відчувати та боятися українських дронів.

«Колись Росія говорила про скріпи у 1418 днів і ночей, коли боролась з нацистською чумою (під час Другої світової війни — 24 Канал), яка поневолила всю Європу. Тоді вона боролась зі всією Європою, а зараз вже довший період з країною, якої нібито, з її слів, не існує. А зараз ми перетнули нову межу», — сказав Димов.

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Нагадаємо, у Москві скасували концерт до Дня Росії на Красній площі. За даними медіа, концерт перенесли з Красної площі до культурного центру Моссовет на Преображенській площі. Програму значно скоротили, скасувавши участь відомих російських «зірок». Про причину змін не повідомляється.

Останнім часом Україна посилила удари БпЛА по Москві та Санкт-Петербургу. За словами президента Володимира Зеленського, мета полягає в тому, щоб росіяни відчули, що таке війна.

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