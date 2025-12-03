Чому Путін заявив про "зону безпеки" біля кордону України: експерт пояснив

Володимир Путін / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін заявив про необхідність створення так званої «зони безпеки» біля північних кордонів України. Подібні заяви не є випадковими та мають приховані мотиви.

Про це розповів генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж для «24 Каналу».

Чого боїться Кремль

Маломуж зазначає, що начальник російського генштабу Валерій Герасимов уже доповідав Путіну про загрозу ударів ЗСУ на напрямках, де немає сталої лінії фронту. У Кремлі пам’ятають ефект українських дій під час Курської операції, що викликала значний резонанс.

За словами генерала, саме страх перед повторенням подібного сценарію змушує російську сторону проговорювати ідею створення додаткових зон контролю біля кордону.

Маломуж наголошує, що риторика Путіна — це також елемент інформаційної кампанії. Диктатор намагається створити враження, що Росія нібито контролює ситуацію та готова до будь-яких сценаріїв.

Однак, як нагадує генерал, події на Курщині продемонстрували інше: українські сили здатні проривати кордон і брати російських військових у полон. Тому тепер Путін використовує інформаційний простір, щоб дезорієнтувати українську сторону та знизити віру в можливість подібних операцій.

Чому тема з’явилася зараз

За словами Маломужа, заяви Кремля про «зону безпеки» — це частина спроби підготувати населення Росії до можливих втрат і водночас показати готовність до захисту власної території. Але в реальності це свідчить про побоювання Москви щодо подальших дій України на північному напрямку.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін під час наради з військовим керівництвом заявив про необхідність створення так званої «зони безпеки» вздовж українського кордону. За даними російських пропагандистських медіа, йдеться про спроби розширити контроль на території прикордонних районів Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

Путін доручив начальнику Генштабу РФ Валерію Герасимову доповісти про ситуацію в зоні відповідальності угруповання «Північ», окресливши завдання щодо забезпечення контролю вздовж державного кордону. Такі заяви фактично вказують на потенційну загрозу для північних регіонів України.