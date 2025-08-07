Чому Путін згадав про "Орешнік" після слів Трампа: пояснення експерта

Погрози Путіна «Орешніком» завдають йому більше шкоди, ніж користі / © ТСН.ua

Російська ракета «Орешнік» є безглуздим та неефективним проєктом, який несе Кремлю більше шкоди, ніж користі. Таку думку в інтерв’ю «Еспресо» висловив аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

Про це пише «Еспресо».

«Холодна пропозиція» Трампа

За словами експерта, колишній президент США Дональд Трамп зробив безпрецедентний крок, знявши табу з американської ядерної риторики. У відповідь на погрози ядерною зброєю з боку Дмитра Медведєва, Трамп розпорядився відправити ядерні підводні човни у відповідні регіони.

Олексій Їжак вважає, що цей крок Трампа був не емоційним, а «холодною пропозицією» для Путіна. Ця пропозиція полягає у виборі: або Кремль розвалить власний режим своїми руками, або змінить політику щодо війни проти України.

Невдала спроба шантажу

Після маневрів американських ядерних субмарин, РФ втратила свій звичний інструмент ядерного шантажу. За словами експерта, саме цей шантаж у 2022 році дозволив Росії на кілька місяців затримати постачання західного важкого озброєння Україні.

«Тепер Кремль не наважився продовжувати ядерну риторику. Після маневрів ядерних човнів Дональда Трампа, Путін вирішив нагадати про „Орешнік“, а російське Міністерство закордонних справ „підсвітило“ це нагадування заявою про те, що нарешті РФ не буде дотримуватись самообмежень щодо ракет середньої і меншої дальності», — зазначає Їжак.

Чому «Орешнік» — безглузда зброя

Аналітик підкреслює, що «Орешнік» виявився безглуздим проєктом. Ракета має великі проблеми з точністю навіть на невеликих дистанціях, а її бойова ефективність значно нижча, ніж в аналогів, тоді як вартість — на порядок вища.

«Єдина цінність „Орешніка“ як зброї — у тому, що його запуск реєструється американськими системами раннього попередження про ракетний напад, і це, за практикою взаємодії ядерних держав, вимагає комунікацій, які незалежні від усіх інших обставин», — пояснює Олексій Їжак.

Згадуючи про «Орешнік», Кремль намагається сказати, що готовий не запускати її, якщо Україна не отримає нових ударних систем. Однак, за словами експерта, РФ уже не зупинить ядерною риторикою новий етап військової допомоги Україні та не обмежить її використання по цілях на російській території.

Нагадаємо, Путін знову заговорив про «Орешнік». Кремлівський диктатор заявив, що балістична ракета «Орешнік» нібито надійшла до російських окупаційних військ.

Наразі відомий один випадок удару ракетою «Орешнік» Україною в листопаді минулого року. За даними розвідки, поки що немає ознак, що Росія має намір продовжувати випробування цього озброєння.