Чому режисер "Сам удома" не може вирізати сцену с Трампом із фільму: що йому загрожує

Кріс Коламбус пошкодував, що погодився на cameo Дональда Трампа у «Сам удома 2»

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Голлівудський режисер Кріс Коламбус зізнався, що камео Дональда Трампа у фільмі «Сам удома 2» (1992) було вимушеним рішенням, і тепер він шкодує, що не вирізав цю сцену.

Про це Коламбус розповів у інтерв’ю San Francisco Chronicle.

За словами режисера, тодішній бізнесмен і нинішній президент США Дональд Трамп погодився дозволити зйомки у своєму готелі Plaza в Нью-Йорку лише за умови, що він з’явиться у стрічці.

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«Ми заплатили гонорар, але він також сказав: ‘Ви зможете використовувати Plaza тільки в тому випадку, якщо я буду зніматися у фільмі’. І ми погодилися зняти його», — зізнався Коламбус.

У фільмі Трамп з’являється на кілька секунд, коли вказує Кевіну МакКалістеру (Маколей Калкін), де знаходиться хол готелю.

Режисер пояснив, що планував вирізати цей момент ще під час монтажу, але глядачі на тестовому показі бурхливо відреагували на сцену, що змусило його залишити епізод.

«Глядачі збожеволіли, вони аплодували, сміялися. Я ніколи не думав, що це буде смішно», — поділився Коламбус.

Зараз режисер хотів би виключити Трампа з фільму, але побоюється реакції американського суспільства.

«Я не можу його вирізати. Якщо я його обріжу, мене, найімовірніше, вишлють із країни. Мене визнають непридатним для життя в Сполучених Штатах, і мені доведеться повернутися в Італію», — пояснив він.

Нагадаємо, американський актор Маколей Калкін, який прославився завдяки ролі у фільмі «Сам удома», шокував, як через батька хотів потрапити до в’язниці та чому не спілкується з ним уже 30 років.