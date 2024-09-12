Чому РФ чекала тижні, щоб піти у контрнаступ у Курскій області: просте пояснення експерта

Росія створила тактичні угруповання "Брянськ" і "Білгород" чисельністю від 20 до 30 тис. особового складу.

Російські військові пішли у контрнаступ у Курській області напередодні візиту високопосадовців США та Великої Британії до України, щоб показати, що ситуація на їхньому боці.

Про це розповів військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов в ефірі Еспресо.

"Вас не здивувала дата початку так званого контрнаступу росіян на Курщині? Це знову напередодні візиту високопосадовців США та Великої Британії до України. Тобто дати зрозуміти, що ситуація в Курській області не на боці української сторони, мовляв, бачите - ми атакуємо. А наші корисні ідіоти понесли російські наративи, що це успішний контрнаступ. Давайте стисло проаналізуємо, який він "успішний". Вас не здивувало, що наступ відбувається у Кореневському районі - це західний кордон зони присутності Сил оборони України?" - зауважив він.

За його словами, удар росіян має локальні цілі, щоб не пустити ЗСУ до траси Глушкова. Якби українським силам вдалося відрізати Глушковський район від іншої території РФ, то б зона присутності розширювалася на 700 кв. км, а в оперативному оточенні опинялося б 2-3 тис. російського війська.

"Про який широкомасштабний контрнаступ взагалі ведеться мова? Цей наступ проводиться силами окремих підрозділів армії РФ, туди перекинуті 155-та бригада морської піхоти, 51-й парашутно-десантний полк, 56-й полк десантно-штурмової дивізії. Це обмежена кількість особового складу, щоб говорити про ведення широкомасштабного контрнаступу", - наголосив експерт.

Снигерьов додав, що після успішного наступ ЗСУ на Курську область Росія створила тактичні угруповання "Брянськ" і "Білгород" чисельністю від 20 до 30 тис. особового складу.

"Підкреслю, що противник відзначає наступ українських військ у Суджинському районі. Головне, що ми маємо розуміти, - росіяни перекидають оперативні резерви не тільки на Курський напрямок, а й у Брянську область. Це українська Сіверщина. Вони бояться наступу українських військ на цьому напрямку. Передислокація російських оперативних резервів зафіксована як ГУР МОУ, так і нашими західними партнерами", - підсумував він.

Нагадаємо, росіяни пішли у контрнаступ у Курській області, щоб вибити українські сили. У Forbes назвали терміни.

Новини ТСН 12:00 12 вересня. Знищення енергетики - атака на Конотоп. Покровськ без води

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.