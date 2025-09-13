Чому РФ і Білорусь відмовилися від ядерних погроз на "Заході-2025": пояснення ISW

Навчання стартували 12 вересня / © Associated Press

Реклама

Росія та Білорусь, ймовірно, під час військових навчань «Захід-2025» вирішили утриматися від демонстрації своїх ядерних погроз.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW), зазначивши, що така позиція виглядає як тимчасовий крок.

Як вказують у своєму звіті аналітики, на початку серпня міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявляв, що «Захід-2025» буде зосереджено на тренуваннях із застосування ядерної зброї та ракет «Орешнік» в умовах мілітаризації західних і північних кордонів країни, а також у рамках стратегічного стримування.

Реклама

Однак останніми днями риторика білоруських посадовців значно пом’якшилася, ймовірно, у відповідь на загострення ситуації з НАТО після інциденту з російськими дронами, які порушили повітряний простір Польщі.

Секретар Ради безпеки Білорусі генерал-лейтенант Олександр Вольфович 12 вересня наголосив, що навчання матимуть виключно оборонний характер. Їхня мета — відпрацювання питань, спрямованих на забезпечення військової безпеки Союзної держави. Крім того, він уточнив, що маневри здійснюватимуться у внутрішніх районах Білорусі, віддалених від державних кордонів, а білоруська сторона попередила Захід про свої плани щодо навчань.

Речник Кремля Дмитро Пєсков також зазначив, що навчання «не спрямовані проти когось», хоча їхня мета — вдосконалення інтеграції сил Росії та Білорусі.

Аналітики ISW вважають ці заяви суттєвим відступом від попередньої риторики та підтвердженням, що Росія наразі не планує загострювати ситуацію через ядерну ескалацію. Використання ядерної зброї оцінюється як малоймовірне.

Реклама

«Обидві країни, ймовірно, усвідомлюють нерозумність подібної стратегії на тлі жорсткої реакції НАТО щодо інциденту з дронами», — зазначили вони.

Нагадаємо, , 12 вересня, в Білорусі стартували стратегічні навчання «Захід-2025», під час яких білоруські та російські війська відпрацьовують дії щодо «відбиття можливої агресії» та підвищення взаємодії. Навчання перебувають у полі уваги не лише України, а й західних союзників.