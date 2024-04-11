Чому РФ відновила удари по українській енергосистемі: Путін цинічно пояснив

Своєю чергою Лукашенко підтакував своєму "господареві", що українці "просто провокують Росію на завдавання таких ударів".

Російський диктатор Путін цинічно пояснив, чому РФ відновила удари по об'єктах української енергосистеми не взимку, а зараз.

Про це диктатор сказав на зустрічі зі своїм сателітом, самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Путін цинічно заявив, що РФ взимку не завдавала ударів по енергооб'єктах в Україні, "виходячи з гуманітарних міркувань". Відновлення злочинних ударів диктатор пояснив відповіддю на українські атаки "на російські об'єкти". Найімовірніше, він мав на увазі російські НПЗ.

Своєю чергою Лукашенко підтакував своєму "господареві", що українці "просто провокують Росію на завдавання таких ударів".

Також Путін вкотре брехливо запевнив, що не має наміру нападати на інші держави. Він заявив, що звинувачення, що Росія може напасти на Захід – "нісенітниця, яку роздмухують правлячі кола там, щоб виправдати витрати на Україну".

Нагадаємо, в ніч проти 11 квітня росіяни вкотре масовано атакували українську енергосистему. Зокрема, ракетний удар росіян повністю зруйнував Трипільську ТЕС у Київській області.

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