Чому РФ знову брязкає ядерною зброєю: в ISW описали кампанію Кремля

Кремль намагається вплинути на ухвалення рішень Заходом на тлі дискусій щодо обмежень для України бити західною зброєю по військових цілях у Росії.

Кремль продовжує приурочувати своє брязкання ядерною зброєю до основних політичних дискусій на Заході в межах своєї рефлексивної кампанії контролю, аби вплинути на західних осіб, які ухвалюють рішення.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як заявило 21 травня Міністерство оборони Росії, ракетні підрозділи Південного військового округу почали перший етап навчань з нестратегічного (тактичного) ядерного озброєння. У відомстві повідомили, що Повітряно-космічні сили РФ також проводитимуть навчання з балістичними ракетами "Іскандер" та аеробалістичними ракетами "Кинжал". Про підготовку до цих навчань російське Міноборони оголосило 6 травня.

Відомий нагороджений Кремлем мілблогер прямо пов’язав ці ядерні навчання зі спробами Кремля вплинути на ухвалення рішень Заходом – зокрема, орієнтуючись на нещодавні дискусії щодо обмежень на використання Україною наданої зброї для ударів по військових цілях у Росії.

Таким чином блогер повторив оцінку аналітиків ISW про те, що випробування Росією тактичної ядерної зброї є частиною кампанії рефлексивного контролю Кремля, яка часто використовує брязкання ядерною зброєю для впливу на західних осіб, які ухвалюють рішення. Мета – щоб на Заході взяли участь у самостримуванні.

Аналітики зазначили, що рефлексивний контроль є ключовим елементом російського інструментарію гібридної війни. Це тактика, яка ґрунтується на формуванні противника за допомогою цілеспрямованої риторики та інформаційних операцій таким чином, аби противник добровільно вживав вигідних Росії заходів.

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Президент України Володимир Зеленський повторив у інтерв’ю New York Times 20 травня, що Росія наразі має притулок на своїй території, звідки її війська можуть завдавати ракетних та авіаударів по Україні, а також розпочинати наступальні операції зосередженими в районі кордону силами – як у випадку з нинішнім наступом ворога на півночі Харківщини.

"ISW продовжує оцінювати, що політика США та Заходу, яка обмежує здатність України завдавати ударів по військових цілях у Росії, серйозно ставить під загрозу здатність України захищатися від поточних наступальних операцій Росії на півночі Харківської області або в будь-якому районі вздовж міжнародного кордону, де російські сили можуть вирішувати вести наступальні операції в майбутньому", – зазначили аналітики.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив про переговори з міжнародними партнерами про використання їхньої зброї для ударів по військовій техніці РФ на кордоні та далі на російській території. Однак поки що "нічого позитивного немає".

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