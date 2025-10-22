- Дата публікації
Чому Рютте повністю підтримав мирний план Трампа — заява генсека НАТО
Генсек НАТО Рютте підтримав заклик Трампа до негайного припинення вогню «по лінії фронту».
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повністю схвалив ідею президента США Дональда Трампа щодо негайного зупинення бойових дій в Україні «там, де перебувають сторони». Він назвав цей заклик «простим, проте необхідним» кроком для започаткування реальних мирних переговорів.
Про це очільник Альянсу заявив під час спілкування з журналістами.
Коментуючи питання про необхідність припинення вогню між Україною та Росією як передумови для подальших мирних перемовин, Марк Рютте однозначно висловив свою згоду з позицією Дональда Трампа.
«Президент (Дональд Трамп, американський очільник — ред.) цими вихідними висловився абсолютно ясно — зупиніться там, де перебуваєте. Звучить просто, але, звісно, це саме те, що потрібно», — сказав Рютте.
Генеральний секретар НАТО підкреслив, що повністю солідарний із Трампом у цьому питанні. Він назвав формулу «зупиніться там, де перебуваєте» головним посланням.
Марк Рютте додав, що НАТО готове максимально сприяти реалізації цього бачення.
«Ми продовжимо діалог сьогодні вдень, і я тут, щоб допомогти йому здійснити все, що НАТО може зробити — я особисто, постпред, усі ми, — щоб допомогти йому реалізувати це бачення», — підсумував він.
Нагадаємо, раніше генсек НАТО заявляв, що головною метою військової та фінансової допомоги Україні є створення такого тиску, щоб Володимир Путін — президент РФ — був змушений піти на змістовні мирні переговори.