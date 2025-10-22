Генсек НАТО Марк Рютте / © Getty Images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повністю схвалив ідею президента США Дональда Трампа щодо негайного зупинення бойових дій в Україні «там, де перебувають сторони». Він назвав цей заклик «простим, проте необхідним» кроком для започаткування реальних мирних переговорів.

Про це очільник Альянсу заявив під час спілкування з журналістами.

Коментуючи питання про необхідність припинення вогню між Україною та Росією як передумови для подальших мирних перемовин, Марк Рютте однозначно висловив свою згоду з позицією Дональда Трампа.

«Президент (Дональд Трамп, американський очільник — ред.) цими вихідними висловився абсолютно ясно — зупиніться там, де перебуваєте. Звучить просто, але, звісно, це саме те, що потрібно», — сказав Рютте.

Генеральний секретар НАТО підкреслив, що повністю солідарний із Трампом у цьому питанні. Він назвав формулу «зупиніться там, де перебуваєте» головним посланням.

Марк Рютте додав, що НАТО готове максимально сприяти реалізації цього бачення.

«Ми продовжимо діалог сьогодні вдень, і я тут, щоб допомогти йому здійснити все, що НАТО може зробити — я особисто, постпред, усі ми, — щоб допомогти йому реалізувати це бачення», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО заявляв, що головною метою військової та фінансової допомоги Україні є створення такого тиску, щоб Володимир Путін — президент РФ — був змушений піти на змістовні мирні переговори.