Чому Росія наразі не загрожує країнам НАТО: ексгенсек Альянсу пояснив

Росія поки що не загрожує країнам НАТО / © ТСН.ua

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що понад 80% російських військ залучені до війни в Україні. Але після її завершення вони будуть передислоковані до кордонів Альянсу.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Der Spiegel.

«Якщо ми подивимося через норвезько-російський кордон, ми побачимо, що багато військ було перекинуто з Кольського півострова до України. Але коли війна закінчиться, а сподіваємося, що це станеться найближчим часом, ці війська будуть передислоковані ближче до кордонів НАТО», — зазначив Столтенберг.

За його словами Росія створюватиме виклик безпеці Альянсу, адже уже показала, що готова застосувати військову силу проти сусіда.

«Але Україна не є членом НАТО, і важливо, щоб ми не допускали жодних помилок щодо волі та здатності всіх союзників по НАТО захищатися. Це найкращий спосіб запобігти нападу», — сказав Столтенберг.

Він додав, що з Москвою потрібно говорити як про завершення війни, так і про нову архітектуру контролю над озброєннями.

«Навіть під час Холодної війни нам вдавалося обмежити ядерну зброю, але ця архітектура перестала існувати. І нам потрібно поговорити з Росією як із сусідом», — наголосив ексгенсек НАТО.

Нагадаємо, в арктичному районі Норвегії елітні підрозділи Королівської морської піхоти Великої Британії готувалися до прямого зіткнення з Росією.