Чому росіяни підтримують війну в Україні: Кислиця назвав несподівану причину

Росіяни підтримують війну з корисливих мотивів / © Associated Press

Реклама

Населення Росії підтримує війну в Україні, бо кожен п’ятий в РФ отримує фінансову вигоду від бойових дій.

Таку думку висловив перший заступник міністра закордонних справ України дав Сергій Кислиця в інтерв’ю «Суспільне Новини».

Він наголосив, що росіяни ніколи не жили в відносному достатку.

Реклама

«Той прошарок російського суспільства, який зазвичай називається в нормальних країнах „середній клас“, він був не дуже широкий: в Москві, в Петербурзі, в Новгороді. А як ви поїдете в провінцію, ви побачите. До речі, згідно з даними ООН, 26% домогосподарств РФ ніколи не мали проточної води», — пояснив український дипломат нюанси життя у російській глибинці.

На думку Кислиця, причина широкої підтримки росіянами війни в Україні полягає в тому, що дуже багато людей мають зиск від неї.

«Десь я бачив статистику, що щонайменше 22% росіян (тобто п’ята частина усього населення) отримують фінансову вигоду від того, що йде війна. Чи це тому, що вони працюють військово-промисловому комплексі. Чи тому, що їхніх рідних вбили або поранили, і вони отримують виплати», — зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар зазначив, що військова частина економіки Росії продовжує активно розвиватися.

Реклама

За поточного рівня санкцій та інтенсивності бойових дій Росія здатна воювати проти України як мінімум ще три роки.

З метою підтримки високих витрат на оборону та фінансування війни в Україні російська влада готується підвищити податки та скоротити витрати.