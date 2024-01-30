Чому Росія скидає бомби на власні території: пояснення британської розвідки

Зростання частоти таких інцидентів може свідчити про певну втому ворожих повітряних і наземних екіпажів на лінії фронту.

У розвідці Великої Британії пояснили причину того, чому 27 січня російські літаки випадково скинули дві авіабомби ФАБ-250 на села в Бєлгородській області РФ.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії 30 січня.

Британська розвідка зазначила, що інцидент із авіабомбами в Бєлгородській області – це вже четвертий випадок за місяць, коли росіяни скидають боєприпаси на власній або окупованій території України, і п’ятий випадок за рік.

Перший схожий випадок стався у російському Бєлгороді 20 квітня 2023 року.

У розвідці вказують, що неможливо стверджувати, чи такі інциденти в РФ відбуваються у зв’язку з поганими процедурами з озброєння літаків перед вильотами, чи через неякісне виконання обов’язків екіпажами під час завдань. Зазначається, що швидше за все, причинами можуть бути обидва чинники.

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Також повідомляється, що зростання у росіян частоти таких інцидентів може свідчити про певну втому ворожих повітряних і наземних екіпажів на лінії фронту, а також про недостатню їхню підготовку.

Нагадаємо, 27 січня російські пабліки повідомили, що військові літаки РФ під час польоту загубили дві авіабомби ФАБ-250 у Бєлгородській області. Одну з них виявили на хуторі Постников, а іншу – у селі Стрілецьке.

Окрім того, 8 січня російський літак скинув авіабомбу на окуповане Рубіжне Луганської області. Окупанти заявили про "позаштатне сходження авіаційного боєприпасу ФАБ-250".

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