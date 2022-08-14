Чому росіянам потрібно припинити видавати візи: голова МЗС Литви пояснив

У Литві вважають, що рішення Євросоюзу про припинення видавання шенгенських віз громадянам Росії, підштовхне росіян до протестів всередині країни.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсбергіс в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Коли ми говоримо, що в Росії могло б бути 5-10% людей, які виступають проти війни, то йшлося б вже про мільйони. Ви хочете, щоб ці мільйони були всередині Росії або за її межами? Я вірю, що зміни відбуваються всередині. І якщо ми віримо, що в майбутньому на нас чекає демократична Росія, то її становлення буде відбуватися зсередини", - заявив міністр.

За його словами, рушійною силою політичних змін у Росії можуть стати саме опозиціонери, які без можливості їхати до Європи перебуватимуть всередині РФ.

До слова, Вільнюс одним із перших заявив, що у зв’язку повномасштабним нападом РФ на Україну припиняє видачу росіянам шенгенських віз.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що втрата віз може стати першим кроком до російського бунту.

Як повідомлялося, у Єврокомісії прокоментували припинення видавання віз росіянам.

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