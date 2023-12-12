Чому росіяни досі підтримують Путіна та війну проти України – аналіз The Economics Times

Здатність Росії протистояти санкціям і відбиватися від контрнаступу ЗСУ сприяли зростанню громадської підтримки війни та Путіна.

Війну проти України досі підтримують 73% росіян, а особистий рейтинг президента РФ Володимира Путіна сягає 80%. Причина цього полягає у поєднанні політики російського уряду та реакції Заходу на війну.

Про це йдеться у статті The Economics Times.

Скільки росіян підтримують війну і Путіна

У матеріалі зазначається, що Путін оголосив про плани балотуватися на президентських "виборах" 2024 року і майже напевно виграє їх. Він керував Росією протягом 24 років, і опитування демонструютьь, що війна проти України зміцнила підтримку Путіна.

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Результати вересневого опитування російського "Левада-Центру" про ставлення росіян до війни в Україні свідчать, що дії окупантів підтримують 73% респондентів – саме стільки людей відповіли "так" або "однозначно так".

Водночас особистий рейтинг Путіна залишається високим і певний час сягає близько 80%, свідчать дані "Левада-Центру". А останнє опитування російського фонду "Громадська думка" демонструє, що близько 78% росіян схвалюють роботу свого президента.

Автори статті звернули увагу, що наприкінці 2022 року в РФ відбулося зниження підтримки як війни, так і Путіна. Усе тому, що восени російська влада розпочала масштабну мобілізацію у відповідь на успіхи ЗСУ спочатку під Києвом, а потім під Харковом. Щоб уникнути призову до війська, чимало молодих чоловіків залишили Росію.

Окрім того, російські війська відступили від свого плацдарму на західному березі річки Дніпро на Херсонщині. Занепокоєння росіян ситуацією позначилося на результатах опитувань у той період.

Зазначається, що певний вплив на покращення результатів опитувань має нетерпимість російської влади до публічної опозиції війні чи Путіну. Поразка окупантів у літньому контрнаступі України також, безумовно, підвищила впевненість Росії. Крім того, суворою таємницею залишається кількість загиблих на фронті російських військових.

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Чому росіяни досі підтримують війну в Україні

"Однак, як я виявив під час перебування в Москві та Рязані в листопаді 2023 року, особливо багато росіян старшого віку – з різних верств суспільства – висловлюють щиру підтримку як війні, так і своєму президенту. Чому? Відповідь на це запитання частково криється в поєднанні політики російського уряду та реакції Заходу на війну", – наголосив автор публікації.

Багато росіян сприймають наратив влади, який пояснює причини війни. Вони вже не такі, як у лютому 2022 року, а перетворилися на щось більше та екзистенційніше.

Так, на початку повномасштабної війни РФ обґрунтовувала її захистом прав росіян на Донбасі та запобіганням подальшому просуванню НАТО на колишній радянський простір. До цих цілей була також прив’язана "денацифікація".

Захист прав етнічних росіян на сході України певною мірою сприймалося російським населенням на початку війни. Однак загроза розширення НАТО, мабуть, не була таким потужним аргументом для війни тоді, як нещодавня ідея РФ про те, що лицемірний Захід планує "скасувати" політичну та економічну владу держави.

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Також важливу роль у збереженні підтримки війни відіграють гроші. Так, російський уряд збільшив зарплату військовим, щоб підтримувати бойовий дух. Станом на вересень 2022 року мінімальна місячна зарплата для тих, хто укладав контракт на військову службу, утричі перевищувала середню по країні. А в червні російський уряд оголосив про підвищення зарплат військовим на 10,5%.

Західне лицемірство грає на руку Росії

У статті наголошується, що "своїми діями західні держави дозволили російському уряду легко вказати на лицемірство Заходу. Непохитна підтримка Заходом війни Ізраїлю в Газі ще більше підкреслила, що Сполучені Штати, зокрема, мають одні правила для своїх друзів і інші для своїх ворогів".

Крім того, спроби Заходу ізолювати Росію в економічному та культурному плані призвели до того, що російська влада зробила легшим для продажу громадськості свій наратив про те, що Захід хоче "скасувати" РФ.

"Водночас помилки деяких західних урядів також полегшили Росії продаж наративу про те, що вона бореться з фашизмом в Україні. Недавнє фіаско Ярослава Гуньки в канадському парламенті стало пропагандистським подарунком для російського уряду", – йдеться у матеріалі.

Автор додає, що погіршує ситуацію і відзначення Заходом українських підрозділів із, як стверджує журналіст, "фашистськими зв’язками", таких як батальйон "Азов".

Санкції Заходу не змогли змінити дії РФ проти України

Безпрецедентні санкції Заходу, спрямовані на ізоляцію російської економіки від світу, не змогли змінити дії РФ в Україні, йдеться в публікації. Натомість посилення ворогування із Заходом, схоже, підштовхнуло Росію до поглиблення зв’язків з Китаєм та іншими міжнародними партнерами.

Автор нагадав, як на початку повномасштабної війни Путін рекламував те, що він назвав здатністю Росії "повністю забезпечити себе природними ресурсами".

Попри високу інфляцію в РФ, тамтешні магазини залишаються заповненими, а рівень безробіття залишається низьким.

Приємно це Заходу чи ні, але здатність Росії протистояти санкціям і відбиватися від українського контрнаступу, підтримуваного НАТО, сприяли зростанню громадської підтримки війни та Путіна.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg оцінило у своїй статті, що зараз для Путіна все складається найкращим чином. Так, диктатор здатен налагоджувати зв’язки з іншими частинами земної кулі. Зміцнив позиції Росії і конфлікт Ізраїлю та ХАМАС.

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