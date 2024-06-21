Чому російська ППО збиває власні вертольоти: воєнкор насмішив причиною

Російський воєнкор Роман Сапоньков вважає, що військовослужбовці сил ППО збивають власні вертольоти, бо мають низьку зарплату. Тож воєнкор запропонував підняти їм розмір заробітку.

Про це Сапоньков написав у своєму телеграм-каналі, коментуючи інцидент, який стався 21 червня.

"Знову втрати у гелікоптерах. Є можливість, що знову збили свої. Можливо, все ж таки підняти зарплати ППО? За зарплат в 50К там зовсім все сумно", – вказав воєнкор.

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Він додав, з одного боку, бійці ППО реально ризикують життям уздовж лінії бойового зіткнення, на них відбувається реальне полювання, і вони часто зазнають втрат.

"З іншого, за такої фінансової політики за пультами може опинитися людина, в прицілі якої перебувають життя людей і майно на мільярди рублів, але із зарплатою менше за кур'єра-доставника їжі і без можливості звільнитися в останні 2,5 роки", – резюмував Сапоньков.

Нагадаємо, 21 червня росіяни заявили, що їхня система ППО "Панцир" збила їхній вертоліт на власній території – в місті Анапа. Внаслідок цього загинули четверо осіб.

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