Чому російський винищучач Су-35 виявився переоціненим на війні в Україні: в чому його проблема

Навіть завод у Комсомольську-на-Амурі, на якому виробляють винищувачі, визнав, що Су-35 не показав очікуваних результатів у бойових умовах.

Російські винищувачі так званого “четвертого покоління ++” Су-35, які нахвалювала пропаганда РФ, під час війни в Україні показали себе доволі неоднозначно. Українські військові значно очистили парк бойових літаків Росії. Тобто для реальних боїв на фронті вони не пристосовані.

Такого висновку дійшли оглядачі Army Recognition.

Як зазначається, російська оборонна промисловість позиціонує Су-35 як унікальний винищувач. Практично - його відносять до категорії “четверте покоління ++”. Порявняти його можна з американським F-15EX Eagle II. Дехто порівнює його навіть з літаками F-35.

Як ці літаки показали себе на війні в Україні

Під час повномасштабного вторгнення РФ до України російські Су-35 були неодноразово збиті. В листопаді минулого року українські захисники знищили п’ять літаків, а на початку цього року - ще два. Вдарили по ним установкою Patriot.

Навіть завод у Комсомольську-на-Амурі, на якому виробляють винищувачі, визнав, що Су-35 не показав очікуваних результатів у бойових умовах.

В рамках цього “літакападу” російські ПКС були змушені скоригувати тактику їхнього застосування. Окупанти зосередилися на далекобійних ударах по українських цілях, використовуючи можливості літака для атак поза зоною досяжності систем ППО.

Проте применшувати можливості винищувача також не потрібно. Су-35 являє собою гібрид технологій четвертого і п'ятого поколінь, що робить його унікальною, складною у виробництві та експлуатації. Однак, з огляду на повідомлення про незадовільні результати літака в бойових умовах, багато держав почали переглядати свої плани щодо його придбання.

Нагадаємо, що у Росії оголосили винищувачі F-16 та аеродроми їхнього базування за межами України "законною ціллю" для збройних сил, якщо ці літаки виконуватимуть бойові завдання.

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