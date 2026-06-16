Чому російський фрегат міг стріляти по британській яхті у Ла-Манші: у Британії прокоментували

РФ «Адмірал Григорович» / © sevastopolis.com

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Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що проводить розслідування стосовно інциденту за участю російського військового корабля, який стався сьогодні в протоці Ла-Манш. Відомство отримало повідомлення про можливі провокаційні дії з боку російського судна.

Про це повідомляє видання Sky News.

«Ми розслідуємо повідомлення про інцидент у Ла-Манші», — коротко прокоментував офіційний представник Міністерства оборони Великої Британії.

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За попередніми даними, інцидент виник після того, як зареєстрована у Великій Британії яхта повідомила про здійснення попереджувальних пострілів з боку російського корабля.

Зазначається, що подія відбулася на відстані приблизно 500 ярдів від яхти та близько 20 морських миль на південь від острова Вайт. Важливо, що інцидент стався за межами територіальних вод Сполученого Королівства.

Наразі інформації про постраждалих або пошкодження цивільного судна не надходило. За даними британських джерел, влада схиляється до того, що цей випадок є поодиноким інцидентом.

Нагадаємо, моряки російського фрегата «Адмірал Григорович» відкрили попереджувальний вогонь по приватній яхті, яка наблизилася до військового судна під час його проходу через протоку Ла-Манш. Інцидент стався у вівторок близько 11:40 ранку в акваторії між островом Вайт і Нормандією.

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