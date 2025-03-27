Чому санкції залишають Росії сили воювати: висновки The Economist

Деякі геополітичні експерти припускають, що якщо США послаблять чи знімуть санкції проти Росії, а Європа залишить їх у силі, це не надто вплине на РФ. Санкції стали другим найважливішим інструментом підтримки України після постачання зброї.

Про це пише Economist.

"Європа, яка точно опонуватиме такому рішенню, має значно сильніші карти на руках: її санкції в рази потужніші за американські, і цей інструмент варто використовувати", - зазначають журналісти.

Однак деякі геополітики вважають, що це не має великого значення. За їхніми словами, найбільше Росія хоче отримати доступ до американських технологій, валюти та платіжних мереж.

"Але наш аналіз показує, що це не так. Без Європи на боці російської торгівлі доступ до платіжних систем та іноземні інвестиції в Росію залишатимуться дуже обмеженими", - вважає медіа.

Наприклад, торгівля між Росією і Штатами ще до повномасштабного вторгнення росіян до України складала 35 мільярдів доларів. Наразі її обсяги вдесятеро менші, а після зняття санкцій навряд чи істотно зростуть.

А от обсяги торгівлі між Росією та ЄС 2021 року становили $305 мільярдів ― і впали вшестеро.

Не змінить скасування санкцій і ситуації з продажем російських нафти й газу. Росіяни навчились їх обходити ― і останнім часом продавали по 3,5 млн барелів нафти на добу, що більше за показник 2021 року.

The Economist пише, що другою сферою, де Росія сподівається на прогрес, є міжнародні платежі. Виключення її банків з великих мереж кредитних карток Mastercard і Visa та системи SWIFT спричинило тертя в її відносинах за кордоном. Такі заходи, наприклад, перешкоджають російським фірмам репатріювати валюту з Китаю та Індії, головних покупців російської нафти, що послаблює рубль. Вони також блокують доступ Росії до 274 млрд євро активів, що належать її Центральному банку і зберігаються на Заході.

Нагадаємо, в останні дні президентства Джо Байдена США запровадили найбільший на сьогодні пакет санкцій проти російської нафти. Мета – зруйнувати фінансові потоки, які Кремль використовує для війни в Україні. Але в Росії знайшли способи обійти санкції. Серед них – змішування нелегальної нафти в резервуарах та її передача між санкціонованими та несанкціонованими суднами.

Раніше запроваджені обмеження разом із ціновою стелею в $60 за барель не змогли завдати вирішального удару по російській економіці. Росія створила тіньовий флот із застарілих танкерів, які не залежать від західного фінансування чи страхування. У такий спосіб Кремль зберіг обсяги постачань нафти, які скеровувались до Китаю та Індії.

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