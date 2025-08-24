Економічні санкції / © Getty Images

Попри антиросійські санкції ЄС та США, гроші продовжують надходити до Кремля.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Попри безпрецедентний тиск, Росія, що наразі є однією з найбільш санкціонованих країн світу, все ще здійснює активну зовнішню торгівлю на сотні мільярдів доларів.

Санкції: удар по дрібних, але не по великих

Від 2022 року США внесли до санкційних списків понад 6 тисяч осіб і компаній, пов’язаних із війною проти України. Але більшість із них — це фізичні особи або дрібні «прокладки». Менше ніж 30 — великі іноземні компанії, і лише п’ять із них працюють у фінансовій сфері.

Найбільші світові штрафи за порушення санкцій за останнє десятиліття переважно стосувалися банків. Але лише два випадки були напряму пов’язані з Росією. Один із них — проти криптобіржі Binance, яка сприяла фінансовим потокам не тільки Москви, але й Ірану, Північної Кореї та Сирії.

Китай та Індія — головні «вікна» для Кремля

Через розрив із Заходом Росія зміцнила економічні зв’язки з Індією та Китаєм. Китайські банки стали фактично «недоторканними»: накладення санкцій на них паралізувало б глобальну торгівлю, що спричинило б дефіцит товарів і стрибок цін у США та ЄС.

Саме через ці ризики, на думку експертів, Вашингтон не йде на радикальні кроки проти великих китайських фінансових структур.

SWIFT: обхідні шляхи, які використовує РФ

«Прикладом стала історія з російським ВТБ Банком, відключеним від SWIFT у 2022 році. Попри це, клієнтам пропонували можливість переводити кошти через Alipay — один із найбільших китайських платіжних сервісів. Це створювало „чорний хід“ у світову фінансову систему», — йдеться у матеріалі.

Подібні схеми дозволяють Росії фінансувати як імпорт товарів подвійного призначення, так і військову промисловість.

Навесні 2025 року в Москві відбулася виставка Expo Electronica, де відкрито демонстрували мікрочіпи та напівпровідники, експорт яких США намагаються заблокувати. Серед учасників — компанія Allchips з Гонконгу, яка вже перебуває під санкціями, але продовжує приймати платежі в доларах та юанях.

ЄС намагався вводити обмеження проти окремих китайських банків, проте, як визнають експерти, у Брюсселя немає достатніх інструментів для глобального контролю за дотриманням санкцій.

Тож, як зазначають аналітики видання, санкції проти Росії у нинішньому вигляді виявилися недостатньо ефективними. Поки Вашингтон та Брюссель не готові карати великі фінансові структури у Китаї та Індії, Кремль зберігатиме доступ до ресурсів для продовження війни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав два укази, що запроваджують санкції проти близьких родичів Володимира Путіна.

Санкції передбачають блокування активів, заборону в’їзду в Україну, обмеження торгівельних операцій і транзиту строком на 10 років.

Раніше йшлося про те, що запровадження вторинних санкцій проти РФ разом із постійною військовою підтримкою України може підірвати економіку Росії та стати найкращим шляхом до миру, вважає колишній віцепрезидент США Майк Пенс.