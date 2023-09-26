Чому Шольц боїться передати Україні Taurus: неочікувана відповідь німецького євродепутата

Німецький канцлер Олаф Шольц затягує рішення про передавання Україні далекобійних ракет Taurus, бо боїться знищення Кримського мосту.

Таке пояснення озвучив німецький євродепутат Міхаель Галер в інтерв'ю 24 каналу.

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"Річ у тім, що його власна партія – це ліві, які все ще мають певні романтичні погляди на післявоєнне повернення до звичних стосунків з Москвою, які я вважаю абсолютно ілюзорними. Я не думаю, що він боїться ядерного удару як наслідку. Але він, можливо, боїться, що українці можуть паралізувати Кримський міст за допомогою німецької зброї", - зазначив він.

Євродепутат нагадав, що минулого тижня голова комітету з питань оборони, голова комітету у закордонних справах та голова комітету у європейських справах написали йому листа із закликом надати ракети Taurus Україні.

"За цим жахливо спостерігати. Через те, що ці ракети зараз не можуть знищити лінії постачання російської зброї на фронт, все більше українців гине. І це важкий політичний тягар, який залишається разом з Шольцом і, на жаль, у сприйнятті українців та інших партнерів, залишається разом з Німеччиною", - сказав він, наголосивши, що критикує це рішення Шольца.

Раніше ми повідомляли, що Німеччина може надати Україні ракети Taurus, але за однієї умови.

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