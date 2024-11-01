Чому Швеція досі не передала Україні обіцяний розвідувальний літак ASC 890: пояснення експерта

Швеція вже зробила все, що від неї залежить, щоб здійснити передавання Україні літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) ASC 890. Фінальним кроком має бути "зелене світло" від США, адже шведський літак-розвідник використовує обладнання американського виробництва.

Про це розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап у коментарі "РБК-Україна".

"Без американців цього [передачі літаків – ред.] не станеться. Тому що там є дуже багато обладнання саме американського. Літак шведський, але обладнання дуже багато американського… А я не чув, що американці давали згоду на передачу нам ASC 890… Тобто те, що шведи заявили, ще нічого не означає. Ми дякуємо шведам, що вони ворота відкрили, але далі справа за американцями. І отут починається найнеприємніше", – пояснив Криволап.

Експерт нагадав, що кілька років тому Польща купила два літаки ASC 890, але на їх імплементування пішло майже півтора року.

"Коли шведи сказали, що готові передати два таких літаки Україні, було сказано, що там треба навчатися десь пів року, але літаки вже готові до передавання. А потім було таке дуже цікаве повідомлення від Байдена, що навіщо їм два, одного буде достатньо. Я не буду коментувати, в якому стані я був, це було дуже дивно", – розповів Костянтин Криволап.

Нагадаємо, Польща готова передати Україні свої винищувачі МіГ-29, якщо союзники по НАТО забезпечать захист її повітряного простору до надходження нових літаків.

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