Чому США досі не уклали з Україною безпекову угоду: нардеп шокував відповіддю

Україна наполягає на тому, щоб це було політичне запрошення.

Народний депутат із фракції “Слуга народу”, голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв пояснив, чому США досі не уклали безпекову угоду з Україною.

Відповідь він озвучив в ефірі “1+1”.

“Я думаю, вони якраз таки готують це, як альтернативу запрошенню (до НАТО, — ред.), чесно кажучи. Тобто чимось потрібно ж “умаслити”, щось показати на цьому Вашингтонському саміті. Хоча ми наполягаємо на тому, щоб це все ж таки було політичне запрошення або принаймні якийсь наступний крок від Вільнюського саміту, який вказує досить чітко і зрозуміло, що ось наше 33-е місце”, — зазначив Чернєв.

Нагадаємо, Україна і США можуть підписати угоду про гарантії безпеки до липневого саміту НАТО у Вашингтоні. Але сьогодні це другорядне питання у відносинах країн.

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