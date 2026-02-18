ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
2 хв

Чому США не дають ліцензію на виробництво ракет Patriot Європі: експерт пояснив

США, ймовірно, прагнуть від Європи збільшити видатків на зброю.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Patriot

Patriot / © Міноборони України

Американські виробники зброї зволікають із наданням Європі ліцензій на виробництво ракет до систем Patriot через недостатні обсяги оборонних витрат з боку європейських країн.

Таку думку в ефірі телеканалу «КИЇВ24» висловив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

За словами експерта, попри певне зростання видатків на безпеку, темпи переозброєння ЄС залишаються занадто низькими, щоб відповідати загрозі з боку Російської Федерації. Американський оборонний сектор не вбачає економічної вигоди у передачі технологій, оскільки не бачить гарантованих довгострокових замовлень.

Неготовність Європи до великої війни

Аналітичні центри, зокрема американська RAND Corporation, підтверджують невтішні прогнози: жодна європейська країна наразі не здатна воювати так, як це робить Україна. Кузан зазначає, що навіть у разі умовного перемир’я, Росія зможе відновити сили швидше, ніж Європа підготується до потенційного нападу на Польщу чи Німеччину.

«Європа не готова, і в найближчі два роки вона так само буде не готова, попри ці темпи. Тому питання тут — від американських зброярів до європейців. Тобто вони не дають ліцензію, оскільки не бачать для себе оцієї перспективи, не бачать необхідних видатків», — наголосив Сергій Кузан.

Економічний прагматизм США

Експерт пояснив, що ситуація з ліцензіями напряму пов’язана з ініціативою пріоритетної закупівлі зброї (PURL). У США готові постачати значно більше озброєння, проте є нюанси.

«Американці можуть постачати набагато більше зброї, але ж для цього дійсно потрібно збільшити видатки. Звичайно ж, тут інтерес американців: купуйте в нас більше зброї. Є ініціатива пріоритетної закупівлі, але фінансування за нею на сьогодні є недостатнім», — резюмував голова Українського центру безпеки та співпраці.

Нагадаємо, інформація про можливий дефіцит ракет для українських систем протиповітряної оборони є засекреченою, однак за даними анонімних джерел у НАТО, певні затримки з постачанням усе ж могли мати місце.

Раніше також повідомлялося, що Лондон підтвердив передавання Україні новітніх гіперзвукових ракет Nightfall. Система вже пройшла випробування та може змінити баланс далекобійного озброєння в Європі.

Дата публікації
Кількість переглядів
64
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie