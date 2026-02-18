Чому США не дають ліцензію на виробництво ракет Patriot Європі: експерт пояснив

Patriot / © Міноборони України

Американські виробники зброї зволікають із наданням Європі ліцензій на виробництво ракет до систем Patriot через недостатні обсяги оборонних витрат з боку європейських країн.

Таку думку в ефірі телеканалу «КИЇВ24» висловив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

За словами експерта, попри певне зростання видатків на безпеку, темпи переозброєння ЄС залишаються занадто низькими, щоб відповідати загрозі з боку Російської Федерації. Американський оборонний сектор не вбачає економічної вигоди у передачі технологій, оскільки не бачить гарантованих довгострокових замовлень.

Неготовність Європи до великої війни

Аналітичні центри, зокрема американська RAND Corporation, підтверджують невтішні прогнози: жодна європейська країна наразі не здатна воювати так, як це робить Україна. Кузан зазначає, що навіть у разі умовного перемир’я, Росія зможе відновити сили швидше, ніж Європа підготується до потенційного нападу на Польщу чи Німеччину.

«Європа не готова, і в найближчі два роки вона так само буде не готова, попри ці темпи. Тому питання тут — від американських зброярів до європейців. Тобто вони не дають ліцензію, оскільки не бачать для себе оцієї перспективи, не бачать необхідних видатків», — наголосив Сергій Кузан.

Економічний прагматизм США

Експерт пояснив, що ситуація з ліцензіями напряму пов’язана з ініціативою пріоритетної закупівлі зброї (PURL). У США готові постачати значно більше озброєння, проте є нюанси.

«Американці можуть постачати набагато більше зброї, але ж для цього дійсно потрібно збільшити видатки. Звичайно ж, тут інтерес американців: купуйте в нас більше зброї. Є ініціатива пріоритетної закупівлі, але фінансування за нею на сьогодні є недостатнім», — резюмував голова Українського центру безпеки та співпраці.

Нагадаємо, інформація про можливий дефіцит ракет для українських систем протиповітряної оборони є засекреченою, однак за даними анонімних джерел у НАТО, певні затримки з постачанням усе ж могли мати місце.

Раніше також повідомлялося, що Лондон підтвердив передавання Україні новітніх гіперзвукових ракет Nightfall. Система вже пройшла випробування та може змінити баланс далекобійного озброєння в Європі.