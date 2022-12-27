Чому США не хочуть надавати Україні ракети далекої дії: військовий експерт пояснив, чого бояться у Вашингтоні

В американському політикумі не бажають виходу бойових дій за межі України. Наразі ЗСУ дістають армійською артилерією та високоточними системами на глибину 100-150 км, а у США бояться, що діставатимуть на глибину 300 км.

Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Роман Світан сказав про це в інтерв'ю УНІАН.

"Частина політикуму адміністрації президента Джо Байдена – це частина, в якій є директор ЦРУ Вільям Бернс, радник з національної безпеки Джейк Салліван. Вони не бажають виходу бойових дій за межі України", – пояснив Світан.

Водночас, за його словами, їхні побоювання марні, тому що цей вихід вже стався.

"Бої вже точаться біля Росії. Горять Бєлгородська, Курська, Брянська, Ростовська, Воронезька області. Тобто ця війна вже не може залишитися на території України. Вона обов'язково буде на території Росії, як мінімум на глибину (...) А тут надалі включається математика і те, чому бояться ці "товариші"", – зазначив Світан.

За словами експерта, наразі ЗСУ дістають армійською артилерією та високоточними системами на глибину 100-150 км. У США ж побоюються, що діставатимуть на глибину 300 км.

"А там, де ATACMS, там і PrSM – це 500 км. PrSM – це типу ATACMS, лише трохи далі. Теж працюють з тих же HIMARS. Подальше розростання на такі дальності ракет (...) А це ракети вже трохи інші – це ракети з бойовою частиною більше 200 кг, які дуже складно збити. Балістичні ракети такого рівня діставатимуть і до Москви", – сказав він.

Світан повідомив, що найближчі точки наразі є в районі Середини-Буди Сумської області, а це трохи понад 400 км до Москви.

"З ракетами PrSM ми можемо працювати з військовими об'єктами і в столиці Росії. І ось саме цієї ескалації і побоюються", – додав Світан.

Зазначимо, що в новому році Україна отримає необхідні танки, винищувачі й далекобійні ракети. Таку думку висловили інші військові експерти.

Додамо, що станом на 27 грудня ППО України знищила близько 70 "мопедів" із другої партії, яку отримала Росія від Ірану.

Як повідомляв керівник ГУР Кирило Буданов, Росія має ракет лише на 2-3 масовані атаки.

РФ не може наразі виробляти ракети "Кинджал", тому окупанти змушені їх економити.

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